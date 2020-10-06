СМИ: «Спартаку» грозит штраф от РФС за количество болельщиков на матче с «Зенитом»

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Московскому «Спартаку» грозит штраф из-за возможного нарушения дисциплинарного регламента Российского футбольного союза (РФС) на матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
СМИ: «Спартаку» грозит штраф от РФС за количество болельщиков на матче с «Зенитом»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, болельщиков на матче «Спартака» и «Зенита» присутствовало больше, чем было зафиксировано в официальном протоколе (17 150).

Согласно регламенту РПЛ, с 1 августа 2020 года на матчи РПЛ допускается 50% зрителей от вместимости стадиона. При этом с 26 сентября возможно присутствие 5% болельщиков гостевой команды.

Также отмечается, что красно-белых могут оштрафовать за нарушение социальной дистанции и превышение допустимого числа зрителей, если в рапорте делегата матча это превышение было зафиксировано.

Ранее гендиректор «Спартак» Шамиль Газизов заявил, что не слышал о возможности запрета проведения матчей со зрителями в Москве.

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