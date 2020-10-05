Газизов заявил, что не слышал о возможности запрета проведения матчей со зрителями в Москве

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию, что в мэрии Москвы обсуждали возможное закрытие трибун на матчах под эгидой Российского футбольного союза (РФС).

«По поводу закрытия трибун я ничего слышал. По крайней мере, я ни в каких обсуждениях не участвовал. Если решение будет принято, мы его будем исполнять. Тут решаем не мы. Конечно, если это решение будет принято, то оно ударит по клубам. Но на первом месте должно быть здоровье», — сказал Газизов «Чемпионату».

В последние дни в Москве наблюдается рост числа заболевших коронавирусом, в связи с чем в столице были усилены карантинные меры.

Ранее сообщалось, что власти Москвы могут запретить проведение футбольных матчей со зрителями.