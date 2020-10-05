Источник: власти Москвы могут запретить проведение футбольных матчей со зрителями

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В мэрии Москвы обсудили возможное закрытие трибун для болельщиков на матчах под эгидой Российского футбольного союза (РФС).
Источник: власти Москвы могут запретить проведение футбольных матчей со зрителями
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, власти могут как полностью закрыть доступ болельщиков к футбольным матчам, так и частично ограничить их число. Решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Москве.

«Клубы уведомили об этом на прошлой неделе. Их также уведомили, что билетную программу придётся корректировать», — цитирует издание анонимный источник, который добавил, что ограничения могут быть введены с 11-го тура Российской премьер-лиги.

Ранее глава ФИФА поблагодарил РФС за проделанную работу во время пандемии.

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