Глава ФИФА поблагодарил РФС за проделанную работу во время пандемии

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поблагодарил руководство Российского футбольного союза (РФС) за проделанную работу во время пандемии коронавируса по возвращению болельщиков на трибуны.

«COVID-19 создал для нас всех невыносимую ситуацию, и я хотел бы прежде всего поблагодарить вас (участников конференции РФС. — RT) за проделанную работу, чтобы возвратить футбол для зрителей, официальных лиц. За то, что вы заставили футбол вернуться на профессиональном уровне, на уровне массового футбола», — сказал Инфантино в видеообращении на конференции РФС.

Он также отметил, что в России вернули к жизни женский футбол, а ФИФА поддерживает РФС в это трудное время, несмотря на расстояние. По его мнению, футбол показал, как в этот момент можно сплотить людей.

«Надеюсь, что в скорейшем будущем снова окажусь в России. В августе 2021 года мы будем разыгрывать в России чемпионат мира по пляжному футболу. Это станет праздником пляжного футбола, праздником мирового футбола и всей России», — добавил Инфантино.

Ранее сообщалось, что РФС выбрал систему для проведения дистанционного голосования.