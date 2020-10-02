Глава ФИФА поблагодарил РФС за проделанную работу во время пандемии

Короткая ссылка
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поблагодарил руководство Российского футбольного союза (РФС) за проделанную работу во время пандемии коронавируса по возвращению болельщиков на трибуны.
Глава ФИФА поблагодарил РФС за проделанную работу во время пандемии
  • Reuters

«COVID-19 создал для нас всех невыносимую ситуацию, и я хотел бы прежде всего поблагодарить вас (участников конференции РФС. — RT) за проделанную работу, чтобы возвратить футбол для зрителей, официальных лиц. За то, что вы заставили футбол вернуться на профессиональном уровне, на уровне массового футбола», — сказал Инфантино в видеообращении на конференции РФС.

Он также отметил, что в России вернули к жизни женский футбол, а ФИФА поддерживает РФС в это трудное время, несмотря на расстояние. По его мнению, футбол показал, как в этот момент можно сплотить людей.

«Надеюсь, что в скорейшем будущем снова окажусь в России. В августе 2021 года мы будем разыгрывать в России чемпионат мира по пляжному футболу. Это станет праздником пляжного футбола, праздником мирового футбола и всей России», — добавил Инфантино.

Ранее сообщалось, что РФС выбрал систему для проведения дистанционного голосования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить