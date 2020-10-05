Прядкин не исключил возможности закрытия трибун на матчах РПЛ

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин допустил возможность закрытия трибун на матчах первенства в Москве из-за эпидемиологической ситуации в столице.

«Проведение матчей со зрителями — это приоритетная задача РПЛ. На данный момент в лигу не поступало информации о введении новых ограничений, связанных с организацией спортивных мероприятий. Но сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить органы исполнительной власти вернуть некоторые ограничения вплоть до закрытия трибун. Мы видим, что во время матчей РПЛ зрители часто игнорируют меры безопасности, не все соблюдают масочный режим. От имени лиги обращаюсь ко всем субъектам РПЛ с просьбой соблюдать ограничительные меры и вести разъяснительную работу с болельщиками», — цитирует Прядкина ТАСС.

Ранее депутат Государственной думы России Дмитрий Свищёв заявил, что все массовые и спортивные мероприятия могут попасть в список запрещённых в данный момент.