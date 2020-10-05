Свищев: все массовые и спортивные мероприятия могут попасть в список запрещённых в данный момент

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Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев прокомментировал информацию, что болельщикам в Москве в ближайший месяц могут запретить посещать мероприятия под эгидой Российского футбольного союза (РФС) в связи с новой волной коронавируса.
Свищев: все массовые и спортивные мероприятия могут попасть в список запрещённых в данный момент
  • РИА Новости

«Всё будет зависеть от развития ситуации, как эта эпидемия будет реагировать на безалаберность и безответственность наших граждан, которые пренебрегают мерами предосторожности: маски, перчатки и так далее. Конечно же, все массовые и спортивные мероприятия могут попасть в список запрещённых в данный момент. Хотим, чтобы спорт не был источником, где можно подцепить вирус. Трибуны должны быть местом, где можно безопасно находиться. Ограничительные меры необходимы, но прежде всего необходимо самосознание всех людей, приходящих на стадион», — цитирует Свищева Sport24.

Также депутат добавил, что пока не считает критической ситуацию с коронавирусом в Москве.

«Считаю, что в Москве ситуация не критическая, но опасная. Каждый день мы видим, что прибавляется на 500 человек больше заболевающих, чем было раньше. Думаю, что уже завтра будет за 4 тыс. Сейчас мы почему-то расслабились. Необходимо соблюдать все требования, которые выдвигает правительство», — добавил Свищев.

Ранее Газизов заявил, что не слышал о возможности запрета на проведение матчей со зрителями в Москве.

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