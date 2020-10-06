В «Спартаке» опровергли информацию о продаже билетов сверх квоты на матч с «Зенитом»

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов опроверг информацию, согласно которой квота в 50% от заполняемости стадиона при продаже билетов на матч десятого тура Российской премьер-лиги с «Зенитом» была превышена.

Об этом он заявил в интервью РИА Новости. Также гендиректор ответил на вопрос, почему посещаемость встречи вызвала интерес у властей.

«Давно не видели футбольные матчи. У меня беспокойств нет по этому поводу», — сказал Газизов.

По официальным данным, на стадионе «Открытие Арена» 3 октября присутствовало 17 150 зрителей при вместимости трибун 45 360 человек.

Игра завершилась со счётом 1:1.

Ранее в РПЛ выразили обеспокоенность из-за числа зрителей на матче «Спартак» — «Зенит».