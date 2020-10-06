В «Спартаке» опровергли информацию о продаже билетов сверх квоты на матч с «Зенитом»
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- РИА Новости
Об этом он заявил в интервью РИА Новости. Также гендиректор ответил на вопрос, почему посещаемость встречи вызвала интерес у властей.
«Давно не видели футбольные матчи. У меня беспокойств нет по этому поводу», — сказал Газизов.
По официальным данным, на стадионе «Открытие Арена» 3 октября присутствовало 17 150 зрителей при вместимости трибун 45 360 человек.
Игра завершилась со счётом 1:1.
Ранее в РПЛ выразили обеспокоенность из-за числа зрителей на матче «Спартак» — «Зенит».