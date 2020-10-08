Глава РПЛ прокомментировал судебное разбирательство в отношении «Спартака»

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал судебное разбирательство в отношении московского футбольного клуба «Спартак» в связи с нарушениями мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче десятого тура с петербургским «Зенитом».
Глава РПЛ прокомментировал судебное разбирательство в отношении «Спартака»
  • РИА Новости

«Рассчитываем на объективное судебное разбирательство и адекватные меры в отношении «Спартака», который всегда последовательно и дисциплинированно проводил мероприятия для профилактики коронавирусной инфекции. Надеемся, что возможное наказание не будет избыточным и не повлечёт приостановления деятельности клуба», — приводит слова Прядкина РИА Новости.

«Спартаку» грозит приостановление деятельности до 90 суток за нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче с «Зенитом».

Ранее стало известно, когда состоится заседание суда по делу о нарушениях санитарных норм на матче «Спартака».

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