Газизов заявил, что «Спартак» ищет человека, повесившего недопустимый баннер
- РИА Новости
«Мы работаем над тем, чтобы найти человека. Эта руна провисела всего две минуты. Человек повесил и убежал. Служба безопасности быстро её убрала, но факт наличия руны не скрываем», — приводит слова Газизова «Чемпионат».
Во время домашнего матча с «Зенитом» на фанатской трибуне «Спартака» был размещён баннер — изображённый на нём символ КДК расценил как нацистскую символику.
Ранее сообщалось, что КДК РФС наказал «Спартак» крупным штрафом и условным закрытием фанатского сектора.