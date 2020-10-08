Газизов заявил, что «Спартак» ищет человека, повесившего недопустимый баннер

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовать клуб за недопустимый баннер на матче десятого тура Российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом».

«Мы работаем над тем, чтобы найти человека. Эта руна провисела всего две минуты. Человек повесил и убежал. Служба безопасности быстро её убрала, но факт наличия руны не скрываем», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

Во время домашнего матча с «Зенитом» на фанатской трибуне «Спартака» был размещён баннер — изображённый на нём символ КДК расценил как нацистскую символику.

Ранее сообщалось, что КДК РФС наказал «Спартак» крупным штрафом и условным закрытием фанатского сектора.