Шалимов заявил, что Кульков вписал себя в историю «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Игорь Шалимов отреагировал на смерть экс-партнёра по команде Василия Кулькова.

«Вася был очень порядочным и скромным человеком. Характером походил на Фёдора Черенкова. Не могу сказать, что мы были друзьями, но я всегда относился к нему с большим уважением и как к человеку, и как к футболисту. Так же и он ко мне», — цитирует Шалимова «Чемпионат».

Он также назвал смерть Кулькова очень неприятной новостью. По его словам, он представляет, какие мучения испытал Кульков и его родные, учитывая, что он долго болел.

«Приношу соболезнования близким, особенно жене, которая до последнего была с ним рядом. Ну и всем болельщикам «Спартака». Вася вписал себя в историю клуба», — сказал Шалимов.

Кульков выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год и с 1995 по 1997 год. Вместе с командой он становился чемпионом СССР и России. Он также известен по игре за португальские «Бенфику» и «Порту», петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов». За сборную России Кульков провёл 21 матч и забил пять мячей.

Кульков умер в возрасте 54 лет в реанимации перед плановой онкологической операцией.

Ранее в сборной России по футболу выразили соболезнования в связи со смертью Кулькова.