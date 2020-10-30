Марадона: доверяю Путину, уверен, вакцина от коронавируса скоро появится

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона высказался о ситуации с пандемией коронавируса в мире.

«Коронавирус — худшее, что могло случиться с нами. Никогда не видел ничего подобного. Латинская Америка страдает больше всех. Надеюсь, это скоро закончится. Есть люди, которые переживают очень тяжёлый период. Многие остались без работы, им не на что жить. Я доверяю Путину. Уверен, что вакцина скоро появится», — цитирует Марадону Clarin.

В августе в России была зарегистрирована первая вакцина от COVID-19.

На данный момент в мире выявлено более 45 млн случаев заболевания коронавирусом. Больше 30 млн человек вылечились и более 1,1 млн скончались.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду вылечился от коронавируса.