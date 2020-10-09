Луческу сравнил Роналду с Марадоной

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Мирча Луческу, который сейчас возглавляет киевское «Динамо», поделился мнением о форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Он как Марадона. Роналду оставляет свой след во всех командах, где играет. Матчи против Криштиану всегда вызывают беспокойство, потому что он любит забивать, у него уникальная решительность», — приводит слова Луческу Football Italia.

Он отметил, что «Динамо» постарается всей командой помешать Роналду, но у «Ювентуса есть и другие хорошие игроки.

На групповом этапе Лиги чемпионов «Динамо» сыграет с «Ювентусом», «Барселоной» и «Ференцварошем».

Ранее сообщалось, что дом Роналду на Мадейре был ограблен.