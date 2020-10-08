СМИ: Дом Роналду на Мадейре был ограблен

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Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал жертвой злоумышленников.
СМИ: Дом Роналду на Мадейре был ограблен
  • Reuters

Об этом сообщает dnoticias.pt. По информации источника, 7 октября неизвестный пробрался в дом форварда на Мадейре, пока тот в составе сборной Португалии играл с Испанией. Вор украл подписанную футболку «Ювентуса» и ещё несколько вещей. Утверждается, что преступник проник в здание, когда один из работников дома открыл гараж.

Мужчина пробыл внутри недолго. При этом он попал на камеры. Полиция расследует данный инцидент и уже имеет подозреваемого. 

Ранее Холанд назвал Роналду и ещё шестерых форвардов, которых считает лучше себя.

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