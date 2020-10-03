Холанд назвал Роналду и ещё шесть форвардов, которых считает лучше себя
- Reuters
Как сообщает Sport Bild, норвежец назвал Криштиану Роналду («Ювентус»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Харри Кейна («Тоттенхэм»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Пьера-Эмерика Обамеянга («Арсенал»), Тимо Вернера («Челси») и Роберта Левандовски («Бавария»).
Холанд перешёл в «Боруссию» прошлой зимой. С тех пор он провёл за команду 22 матча, в которых забил 19 мячей и отдал четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Роналду назван самым уважаемым спортсменом мира по результатам исследования.