Холанд назвал Роналду и ещё шесть форвардов, которых считает лучше себя

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд назвал семь форвардов, которых считает лучше себя самого на данный момент.

Как сообщает Sport Bild, норвежец назвал Криштиану Роналду («Ювентус»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Харри Кейна («Тоттенхэм»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Пьера-Эмерика Обамеянга («Арсенал»), Тимо Вернера («Челси») и Роберта Левандовски («Бавария»).

Холанд перешёл в «Боруссию» прошлой зимой. С тех пор он провёл за команду 22 матча, в которых забил 19 мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Роналду назван самым уважаемым спортсменом мира по результатам исследования.