Холанд назвал Роналду и ещё шесть форвардов, которых считает лучше себя

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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд назвал семь форвардов, которых считает лучше себя самого на данный момент.
Холанд назвал Роналду и ещё шесть форвардов, которых считает лучше себя
  • Reuters

Как сообщает Sport Bild, норвежец назвал Криштиану Роналду («Ювентус»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Харри Кейна («Тоттенхэм»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Пьера-Эмерика Обамеянга («Арсенал»), Тимо Вернера («Челси») и Роберта Левандовски («Бавария»).

Холанд перешёл в «Боруссию» прошлой зимой. С тех пор он провёл за команду 22 матча, в которых забил 19 мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Роналду назван самым уважаемым спортсменом мира по результатам исследования.

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