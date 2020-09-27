Роналду назван самым уважаемым спортсменом мира по результатам исследования

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Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду назван самым уважаемым спортсменом мира по результатам исследования центра YouGov.
Роналду назван самым уважаемым спортсменом мира по результатам исследования
  • Reuters

Об этом сообщает портал Give Me Sport. В общемировом рейтинге 35-летний португалец занял шестое место после Барака Обамы, Билла Гейтса, Си Цзиньпина, Нарендры Моди и Джеки Чана.

Футболист «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси занимает 11-ю позицию в рейтинге. На 13-м месте располагается легендарный баскетболист Майкл Джордан.

Ранее сообщалось, что лиссабонский «Спортинг» переименовал свою академию в честь Криштиану Роналду.

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