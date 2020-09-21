«Спортинг» переименовал свою академию в честь Криштиану Роналду

Академия лиссабонского «Спортинга» отныне будет носить имя нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Как сообщает официальный сайт «Спортинга», клубная академия отныне будет называться Академия Криштиану Роналду.

35-летний форвард является воспитанником «Спортинга». В систему клуба уроженец острова Мадейра попал в 1997 году, когда ему было 12 лет. В 2002 году он дебютировал за первую команду «Спортинга», проведя в общей сложности 31 матч во всех турнирах и забив пять мячей. В 2003 году португалец был продан в «Манчестер Юнайтед» за £12,24 млн.

Ранее сообщалось, что Роналду забил в 19-м сезоне подряд.