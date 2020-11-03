СМИ: Марадона госпитализирован в аргентинскую больницу

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, в настоящее время возглавляющий клуб «Химнасия и Эсгрима», оказался в больнице.

Об этом сообщает Goal. По информации источника, 60-летний аргентинец был доставлен в клинику Ипенса в Ла-Плате, примерно в часе езды от Буэнос-Айреса. Сообщается, что его тест на коронавирус дал отрицательный результат.

В последнее время легендарный футболист испытывает различные проблемы со здоровьем. В январе 2019 года он был госпитализирован с внутренним кровотечением в желудке, а на матче Аргентина — Нигерия на чемпионате мира по футболу 2018 года в России у него было зафиксировано обморочное состояние.

Ранее Марадона выразил доверие Путину.