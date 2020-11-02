Удачное возвращение Роналду, гол Ибрагимовича через себя и третье поражение МЮ: события дня в европейском футболе

Криштиану Роналду вернулся на поле после перенесённого коронавируса и оформил дубль в матче Серии А со «Специей». Златан Ибрагимович отметился красивым голом во встрече с «Удинезе» и помог «Милану» сохранить лидерство в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» с минимальным счётом уступил «Арсеналу», потерпев третье поражение на старте сезона в чемпионате Англии. А «Валенсия» Дениса Черышева ушла от проигрыша в Примере на 100-й минуте матча с «Хетафе». RT рассказывает о главных событиях дня в европейском футболе.

Третье поражение МЮ в чемпионате

«Манчестер Юнайтед» великолепно стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов, одержав победы над ПСЖ и «Лейпцигом» с общим счётом 7:1. А вот дела команды в АПЛ пока складываются не лучшим образом. В шести стартовых встречах национального первенства подопечные Уле-Гуннара Сульшера одержали лишь две победы, а в четырёх домашних играх набрали только одно очко.

Очередная неудача на «Олд Траффорд» подстерегла их в воскресенье в противостоянии с «Арсеналом». «Канониры» одержали победу с минимальным счётом благодаря пенальти, реализованному Пьером-Эмериком Обамеянгом в середине второго тайма.

Лондонцы впервые за 14 лет обыграли МЮ в чемпионате Англии на выезде, а также прервали 29-матчевую безвыигрышную серию во встречах с командами из «Большой шестёрки» АПЛ («Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Тоттенхэм», «Арсенал»).

Манкунианцы же в сотой игре под руководством Сульшера впервые с 1972 года не выиграли ни одного из четырёх стартовых домашних матчей АПЛ. Сезон-1972/73 «красные дьяволы» завершили на 18-м месте, с трудом избежав вылета из элитного дивизиона. В текущем розыгрыше «Манчестер» набрал всего семь очков в шести стартовых играх и опустился на 15-е место в турнирной таблице.

Первый гол Бэйла после возвращения в «Тоттенхэм»

Ещё одним заметным событием игрового дня АПЛ стал первый гол Гарета Бэйла после возвращения в «Тоттенхэм». Валлийцу удалось отличиться в непростой для команды момент. В матче с аутсайдером турнира «Брайтоном» нападающий вышел на поле в середине второго тайма при равном счёте (1:1), а уже спустя несколько минут головой замкнул подачу Серхио Регилона с левого фланга и помог лондонцам одержать важнейшую победу.

Счёт в поединке на 13-й минуте открыл Гарри Кейн, реализовавший пенальти. Теперь на счету форварда сборной Англии 14 баллов за результативность (6 голов + 8 передач). Пока это лучший показатель среди игроков топ-5 ведущих европейских чемпионатов.

«Тоттенхэму» же удалось подняться на второе место благодаря осечке «Эвертона». Подопечные Карло Анчелотти, одержавшие на старте сезона четыре победы подряд, неожиданно уступили «Ньюкаслу» (1:2) и до трёх встреч продлили безвыигрышную серию в АПЛ. Таким образом таблицу возглавляет «Ливерпуль», а «Тоттенхэм» отстаёт от него на два очка.

Лидерство «Реала Сосьедад»

В Примере промежуточное первое место за собой сохранил «Реал Сосьедад». В субботу сан-себастьянцы на время уступили лидерство «Реалу», но в воскресенье на выезде разгромили «Сельту» и одержали четвёртую победу подряд в национальном первенстве. Дубль в составе команды оформил бразильский форвард Виллиан Жозе, а Микель Оярсабаль набрал баллы за результативность в четвёртом туре подряд, хотя провёл на поле лишь тайм. В настоящий момент в его активе семь очков (5 + 2), и по этому показателю он является лучшим футболистом турнира.

Единственным светлым пятном для «Сельты» стал гол Яго Аспаса с пенальти. 33-летний игрок отметился 105-м мячом в Примере за команду из Виго и обновил рекорд клуба, который держался более 60 лет.

В другом матче тура «Валенсия» с Денисом Черышевым в стартовом составе дома разошлась миром с «Хетафе» (2:2) и прервала серию из трёх поражений подряд в Примере. Россиянин провёл на поле 78 минут, но баллов за результативность набрать не сумел.

Подопечные Хави Грасии открыли счёт в середине первого тайма, но вскоре после перерыва остались в меньшинстве. В результате в концовке встречи они едва не лишились даже одного очка, пропустив два мяча. Но на 98-й минуте защитник гостей Дамиан Суарес ценой второй жёлтой карточки нарушил правила в собственной штрафной, а Карлос Солер реализовал пенальти и спас «Валенсию» от очередного поражения.

Пять голов Роналду в трёх матчах Серии А

В Италии состоялось возвращение на поле Криштиану Роналду. Из-за коронавируса португалец пропустил больше месяца, а «Ювентус» в отсутствие лидера сенсационно потерял очки в матчах с «Кротоне» и «Вероной». Непросто для туринцев складывалась и выездная встреча с новичком Серии А «Специей». Альваро Мората открыл счёт уже на 14-й минуте, но хозяева отыгрались в середине первого тайма.

Однако стоило Роналду выйти на замену во втором игровом отрезке, как участь соперника оказалась предрешена. Спустя всего три минуты после появления на поле он реализовал выход один на один и вывел «Юве» вперёд. Затем отличиться удалось ещё одному резервисту Адриану Рабьо. Точку в матче поставил сам португалец, реализовавший пенальти — 1:4.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» во второй раз за карьеру оформил дубль после выхода на замену. В первый раз это произошло ещё в 2006-м в составе МЮ. Также 35-летний футболист, забив пять мячей в первых трёх для себя встречах национального первенства, повторил собственный рекорд. Ранее Роналду показывал такую результативность в 2014-м и 2015-м в Примере.

Happy to be back and help the team with two goals!🙏🏽

Well done team 👏🏽

Always Fino Alla Fine 💪🏽 pic.twitter.com/oSH19L6Dne — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 1, 2020

Бомбардирские достижения Ибрагимовича

39-летний Златан Ибрагимович забил уже седьмой гол в текущем розыгрыше чемпионата Италии. Он помог «Милану» одержать непростую выездную победу над «Удинезе» (2:1) и сохранить лидерство в турнирной таблице.

В дебюте встречи опытный швед выполнил голевую передачу на Франка Кессье. В начале второго тайма соперник отыгрался с пенальти, но на 83-й минуте ветеран вновь вывел россонери вперёд, отличившись красивым ударом через себя с линии вратарской.

Теперь в активе Ибрагимовича значатся восемь баллов за результативность в четырёх матчах национального первенства (7 + 1), и он лидирует в гонке бомбардиров турнира. Всего же Златан после возвращения в «Милан» набрал 23 очка (17 + 6) в 22 встречах национального первенства. А красно-чёрные до 24 игр продлили серию без поражений во всех турнирах.

Невероятная победа «Лацио» в дополнительное время

Соперник «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов «Лацио» продолжает испытывать серьёзные кадровые проблемы из-за вспышки коронавируса. В конце минувшей неделе клуб официально объявил о случаях заболевания COVID-19 в команде, не называя имён.

В результате матч Серии А с «Торино» пропускал целый ряд ведущих футболистов римлян, среди которых Штефан Раду, Адам Марушич, Мануэль Лаццари, Сенад Лулич и Луис Альберто. А Чиро Иммобиле с Лукасом Лейвой вернулись в заявку, но остались в запасе.

Несмотря на столь критичные потери «Лацио» открыл счёт уже на 15-й минуте. Но туринцы быстро отыгрались, а в середине первого тайма вышли вперёд благодаря точному удару Андреа Белотти с пенальти. Нападающий забил шестой мяч в текущем сезоне Серии А.

Сразу после перерыва Сергей Милинкович-Савич красивым ударом со штрафного сравнял счёт, а неожиданная развязка наступила на последних минутах встречи. Незадолго до финального свистка «Торино» снова вышел вперёд и, казалось, шансов спасти матч у соперника почти не осталось.

Однако в добавленное арбитром время сработали проведённые Симоне Индзаги замены. На 95-й минуте Иммобиле реализовал пенальти, а на 98-й — бывший форвард «Локомотива» Фелипе Кайседо принёс «Лацио» невероятную победу, которая должна поднять команде настроение перед важнейшей игрой в Лиге чемпионов с «Зенитом».

Крупная победа «Монако»

«Монако» в отсутствие травмированного Александра Головина прервало серию из трёх матчей без побед в Лиге 1. Октябрь получился для монегасков крайне неудачным. Сначала они потерпели поражение с минимальным счётом от «Бреста», затем разошлись миром с «Монпелье» (1:1), а потом крупно уступили «Лиону» — 1:4.

Однако последний месяц осени начался для подопечных Нико Ковача более чем удачно. Дома они отправили четыре безответных мяча в ворота «Бордо». В середине первого тайма пенальти реализовал Виссам Бен-Йеддер, а спустя несколько минут отличился сначала Желсон Мартинш, а затем Кевин Фолланд. После перерыва немецкий форвард оформил дубль, эти голы стали для него первыми после перехода в стан монегасков.

Что касается сроков восстановления Головина, то российский футболист, по информации СМИ, может вернуться в строй через две недели, после матча с ПСЖ 20 ноября.