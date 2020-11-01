Первый гол Азара за 392 дня, третий победный мяч Жоты и пятый «сухарь» Менди: события субботы в европейском футболе

Эден Азар забил первый мяч за 392 дня и помог «Реалу» разгромить «Уэску» в Примере. Диогу Жота принёс «Ливерпулю» победу в третьем матче подряд. Голкипер Эдуар Менди провёл пятую встречу на ноль в составе «Челси». «Барселона» разошлась миром с «Алавесом» и продлила безвыигрышную серию в Примере. А Алексей Миранчук остался в запасе на игру «Аталанты» с «Кротоне». RT рассказывает о главных событиях дня в европейском футболе.

Усиление «Ливерпуля» из Португалии

В седьмом туре АПЛ «Ливерпуль» дома обыграл «Вест Хэм» и поднялся на промежуточное первое место в турнирной таблице. После матчей с клубами «Астон Вилла» и «Эвертон», в которых действующий чемпион набрал лишь одно очко, мерсисайдцы одержали две победы подряд.

А набрать три балла им вновь помог новичок Диогу Жота, в сентябре приобретённый у «Вулверхэмптона». Ранее португалец забивал победные мячи во встречах с «Шеффилд Юнайтед» (2:1) и «Мидтьюлланном» в Лиге чемпионов (2:0). За неделю он отличился трижды.

Причём в матче с «Вест Хэмом» 23-летний футболист неожиданно остался в запасе, но вышел на замену на 70-й минуте при счёте 1:1. Вскоре португалец забил, но после просмотра повтора судья отменил гол из-за офсайда.

Спустя несколько минут Жота забил по всем правилам. Вышедший одновременно с ним на замену Шердан Шакири выполнил идеальную разрезающую передачу в штрафную, а Диогу перебросил вратаря. Теперь в активе португальца четыре гола в девяти матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. С этим показателем он делит второе место в командной гонке бомбардиров с Садио Мане, уступая лишь Мохаммеду Салаху (8).

Надёжный вратарь «Челси» из Сенегала

Комфортно себя чувствует в АПЛ и другой новичок английского топ-клуба — вратарь «Челси» Эдуар Менди. После ухода в «Реал» Тибо Куртуа лондонцы испытывали серьёзные проблемы на последнем рубеже. Трансфер 28-летнего сенегальца из французского «Ренна», казалось, не мог их решить.

Прыгучий голкипер отлично смотрелся в прошлом сезоне и помог своей команде пробиться в Лигу чемпионов. Однако даже в Лиге 1 Менди начал играть лишь пару лет назад, а до того выступал в низших дивизионах. Получив шанс в «Челси», Эдуар пока пользуется им на все 100%. В шести матчах в составе синих во всех турнирах он пропустил лишь один мяч — от «Тоттенхэма» в Кубке лиги.

В АПЛ и Лиге чемпионов его ворота пока остаются в неприкосновенности. Очередной «сухарь» в свой актив сенегалец занёс в субботу. «Челси» на выезде разгромил аутсайдера турнира «Бёрнли» — 3:0, а самому Менди не пришлось совершить ни единого сейва. Это лишь помогло ему повторить достижение экс-вратаря синих Петра Чеха, который также не пропускал в трёх первых матчах в АПЛ в 2004-м.

500-й матч Рамоса в Примере

Мадридский «Реал» на неделе не только допустил очередную осечку в Лиге чемпионов, сыграв вничью с мёнхенгладбахской «Боруссией», но и попал в скандал, связанный с Каримом Бензема и Винисиусом. В перерыве матча с немецким коллективом камера поймала беседу француза с соотечественником Ферланом Менди, в ходе которой он советовал «не играть» на бразильца.

Разумеется, многие болельщики восприняли подобное поведение нападающего негативно. Однако во встрече восьмого тура Примеры с «Уэской» Бензема вышел на поле с первых минут, оформил дубль, отдал результативную передачу и помог мадридцам разгромить соперника — 4:1. Винисиус же остался в запасе и вступил в игру лишь на 60-й минуте, когда «Реал» уже забил три безответных мяча. К слову, за оставшиеся полчаса он обменялся с Каримом восемью передачами.

Бразилец вышел на поле вместо Эдена Азара, который открыл счёт в матче в конце первого тайма красивым дальним ударом. Этот гол стал для бельгийца первым за 392 дня. В последний раз он забивал за клуб «Гранаде» 5 октября 2019-го.

Стоит отметить и знаковое достижение капитана «Реала» Серхио Рамоса, который провёл юбилейный, 500-й матч в Примере. 34-летний испанец — десятый футболист в истории, который достиг этой отметки. Лидер по числу сыгранных матчей — Андони Субисаррета (622).

Курьёзная ошибка голкипера «Барселоны»

Если «Реал» одержал вторую подряд победу в Примере и поднялся на первое место в турнирной таблице, то дела «Барселоны» осенью складываются всё хуже. После поражения в эль-класико подопечные Рональда Кумана не сумели на выезде обыграть скромный «Алавес» (1:1) и продлили безвыигрышную серию в чемпионате до четырёх матчей.

Первый тайм встречи стал одним из худших для «Барселоны» в текущем сезоне. Команда допускала огромное количество ошибок и с трудом проходила насыщенную оборону соперника. Если же каталонцы и создавали опасные моменты, то удача им не сопутствовала. А на 31-й минуте сине-гранатовые пропустили после грубейшей помарки Нето. Получив передачу от Жерара Пике, голкипер попытался обработать мяч, но фактически подарил его Луису Риохе, который поразил ворота.

В перерыве Куман выполнил тройную замену, выпустив на поле Миралема Пьянича, Педри и Франсиску Тринкана. Рокировки помогли «Барселоне» завладеть инициативой, а «Алавес» перестал проводить даже редкие контратаки. Более того, на 62-й минуте команда осталась в меньшинстве.

Тут же каталонцам удалось сравнять счёт благодаря точному удару Антуана Гризманна. Француз набрал первое очко за результативность под руководством Кумана. Вскоре нападающий забил и второй мяч, но судья отменил его из-за офсайда, как и гол Лионеля Месси чуть позднее. А после удара Пике незадолго до финального свистка снаряд с линии вынес защитник.

Смена лидера в Германии

В чемпионате Германии в субботу произошла смена лидера. Мёнхенгладбахская «Боруссия» после ничьей с «Реалом» сумела с минимальным счётом обыграть занимавший первое место «Лейпциг», который несколько дней назад пропустил пять безответных мячей от «Манчестер Юнайтед». Подопечные Юлиана Нагельсмана потерпели первое поражение в текущем сезоне Бундеслиги. Ноль в этой графе теперь сохраняют лишь «Байер» и «Вольфсбург».

Осечкой «Лейпцига» воспользовались «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Мюнхенцы после непростой встречи с «Локомотивом» одержали победу над «Кёльном» — 2:1. При этом встречу из-за небольшого повреждения пропустил лучший бомбардир команды Роберт Левандовски.

В его отсутствие забитыми мячами отметились Серж Гнабри и Томас Мюллер. Опытный немец заодно повторил рекорд Оливера Кана по количеству побед с «Баварией» в чемпионате страны — 260.

В свою очередь, дортмундцы на выезде обыграли вернувшуюся в Бундеслигу «Арминию» — 2:0. Оба мяча в их составе забил не отличающийся высокой результативностью Матс Хуммельс. Центральный защитник оформил лишь второй дубль в карьере на клубном уровне и первый за десять лет. Таким образом, «Боруссия» и «Бавария» лидируют с 15 очками, а «Лейпциг» располагается на третьей строчке с 13 баллами.

Третий матч Миранчука подряд в запасе

Дела Алексея Миранчука в «Аталанте» пока складываются не лучшим образом. Российский футболист приехал в Бергамо с травмой, и первое время у него ушло на восстановление. В середине октября он впервые попал в заявку на матч новой команды, а спустя несколько дней отметился красивым голом во встрече с «Мидтьюлланном» в ЛЧ.

Казалось, после такого удачного начала полузащитник будет регулярно получать игровое время, однако в последующих трёх матчах он на поле не выходил. Вот и всю игру с «Кротоне» Миранчук провёл на скамейке запасных.

В его отсутствие бергамаски прервали серию из двух поражений подряд в национальном первенстве и одержали победу (2:1) благодаря дублю Луиса Мурьеля. Одну из голевых передач ему отдал украинец Руслан Малиновский.

На послематчевой пресс-конференции главному тренеру «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини задали вопрос о Миранчуке, и специалист прямо ответил, что россиянину необходимо время на адаптацию.

«Алексей Миранчук — один из тех игроков, кто только приехал из совершенно другой лиги. Ему нужно время, чтобы адаптироваться, так что на данный момент это, скорее, вариант для игры со скамейки запасных», — цитирует Гасперини Football Italia.

Из других событий игрового дня Серии А необходимо отметить результативную ничью в матче «Интера» и «Пармы». Миланцы едва не потерпели поражение в отсутствие Ромелу Лукаку. К 63-й минуте они уступали со счётом 0:2 после дубля Жервиньо. Однако «нерадзурри» спасли хорваты Марсело Брозович и Иван Перишич. Первый поразил чужие ворота спустя всего пять минут после выхода на замену, а второй отличился в добавленное арбитром время.