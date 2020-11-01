«Барселона» в большинстве не сумела обыграть «Алавес» в Примере

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Каталонская «Барселона» сыграла вничью с «Алавесом» в матче восьмого тура испанской Примеры.
«Барселона» в большинстве не сумела обыграть «Алавес» в Примере
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Витории, завершилась со счётом 1:1

«Алавес» забил первым. На 31-й минуте отличился Луис Риоха.

На 62-й минуте хозяева поля остались вдесятером. Вторую жёлтую карточку по ходу встречи получил Хота.

«Барселона» ответила голом Антуана Гризманна на 64-й минуте.

Таким образом, «Барселона» продлила безвыигрышную серию в Примере до четырёх матчей — две ничьи и два поражения. Сине-гранатовые, пропустившие два стартовых тура, с восемью очками занимают 12-е место в турнирной таблице. «Алавес» с восемью очками — 13-й.

Ранее сообщалось, что дубль Фелиша помог «Атлетико» обыграть «Осасуну» в Примере.

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