«Барселона» в большинстве не сумела обыграть «Алавес» в Примере
- Reuters
Встреча, прошедшая в Витории, завершилась со счётом 1:1
«Алавес» забил первым. На 31-й минуте отличился Луис Риоха.
На 62-й минуте хозяева поля остались вдесятером. Вторую жёлтую карточку по ходу встречи получил Хота.
«Барселона» ответила голом Антуана Гризманна на 64-й минуте.
Таким образом, «Барселона» продлила безвыигрышную серию в Примере до четырёх матчей — две ничьи и два поражения. Сине-гранатовые, пропустившие два стартовых тура, с восемью очками занимают 12-е место в турнирной таблице. «Алавес» с восемью очками — 13-й.
Ранее сообщалось, что дубль Фелиша помог «Атлетико» обыграть «Осасуну» в Примере.