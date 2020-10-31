Дубль Фелиша помог «Атлетико» обыграть «Осасуну» в Примере

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Мадридский «Атлетико» одержал победу над памплонской «Осасуной» в матче восьмого тура испанской Примеры.
Дубль Фелиша помог «Атлетико» обыграть «Осасуну» в Примере
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Встреча, прошедшая в Памплоне, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе «Атлетико» дубль оформил Жоау Фелиш, забивший один из мячей с пенальти. Ещё один гол в активе Лукаса Торрейры.

«Осасуна» ответила голом Анте Будимира.

«Атлетико», пропустивший два стартовых тура, набрал 14 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Осасуна» с десятью очками — девятая.

Ранее сообщалось, что «Севилья» потерпела третье поражение подряд в Примере, уступив «Атлетику».

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