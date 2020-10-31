«Севилья» потерпела третье поражение подряд в Примере, уступив «Атлетику»

Короткая ссылка
Действующий чемпион Лиги Европы УЕФА «Севилья» потерпела поражение от «Атлетика» из Бильбао в матче восьмого тура испанской Примеры.
«Севилья» потерпела третье поражение подряд в Примере, уступив «Атлетику»
  • @SevillaFC
  • Twitter

Встреча, прошедшая в Бильбао, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Севилья» забила первой. Уже на девятой минуте отличился Юссеф Эн-Несири.

Победу «Атлетику» принесли голы Икера Муньяина и Ойана Сансета, забивших на 76-й и 86-й минутах.

«Севилья», являющаяся действующим чемпионом Лиги Европы УЕФА, продлила свою серию без побед до четырёх матчей, три последние из которых были проиграны. В активе андалусийцев, пропустивших стартовый тур чемпионата Испании, — семь очков, они занимают 14-е место в турнирной таблице Примеры. «Атлетик» с 9 очками — десятый.

Ранее сообщалось, что «Реал» обыграл «Уэску» в восьмом туре Примеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить