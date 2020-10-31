«Севилья» потерпела третье поражение подряд в Примере, уступив «Атлетику»

Действующий чемпион Лиги Европы УЕФА «Севилья» потерпела поражение от «Атлетика» из Бильбао в матче восьмого тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая в Бильбао, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Севилья» забила первой. Уже на девятой минуте отличился Юссеф Эн-Несири.

Победу «Атлетику» принесли голы Икера Муньяина и Ойана Сансета, забивших на 76-й и 86-й минутах.

«Севилья», являющаяся действующим чемпионом Лиги Европы УЕФА, продлила свою серию без побед до четырёх матчей, три последние из которых были проиграны. В активе андалусийцев, пропустивших стартовый тур чемпионата Испании, — семь очков, они занимают 14-е место в турнирной таблице Примеры. «Атлетик» с 9 очками — десятый.

Ранее сообщалось, что «Реал» обыграл «Уэску» в восьмом туре Примеры.