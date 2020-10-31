«Реал» обыграл «Уэску» в восьмом туре Примеры

В матче восьмого тура Примеры мадридский «Реал» одержал победу над «Уэской».

Матч, проходивший на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде, завершился со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Дубль на счету Карима Бензема, также отличились Федерико Вальверде и Эден Азар. Единственный мяч гостей на счету Давида Феррейро.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице, имея 16 очков после семи матчей. «Уэска» с пятью очками занимает 18-е место.

Ранее сообщалось, что «Барселоне» грозит банкротство в случае отказа игроков от сокращения зарплат.