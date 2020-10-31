«Реал» обыграл «Уэску» в восьмом туре Примеры

Короткая ссылка
В матче восьмого тура Примеры мадридский «Реал» одержал победу над «Уэской».
«Реал» обыграл «Уэску» в восьмом туре Примеры
  • Reuters

Матч, проходивший на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде, завершился со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Дубль на счету Карима Бензема, также отличились Федерико Вальверде и Эден Азар. Единственный мяч гостей на счету Давида Феррейро.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице, имея 16 очков после семи матчей. «Уэска» с пятью очками занимает 18-е место.

Ранее сообщалось, что «Барселоне» грозит банкротство в случае отказа игроков от сокращения зарплат.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить