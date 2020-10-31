«Реал» обыграл «Уэску» в восьмом туре Примеры
- Reuters
Матч, проходивший на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде, завершился со счётом 4:1 в пользу хозяев.
Дубль на счету Карима Бензема, также отличились Федерико Вальверде и Эден Азар. Единственный мяч гостей на счету Давида Феррейро.
«Реал» занимает первое место в турнирной таблице, имея 16 очков после семи матчей. «Уэска» с пятью очками занимает 18-е место.
Ранее сообщалось, что «Барселоне» грозит банкротство в случае отказа игроков от сокращения зарплат.