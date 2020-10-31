«Лейпциг» проиграл мёнхенгладбахской «Боруссии» в Бундеслиге

«РБ Лейпциг» потерпел поражение от мёнхенгладбахской «Боруссии» в матче шестого тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, прошедшая в Мёнхенгладбахе, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Боруссии» принёс гол Ханнеса Вольфа, забившего на 60-й минуте с передачи Патрика Херрмана.

Для «Лейпцига» это поражение стало первым в нынешнем сезоне Бундеслиги. Команда Юлиана Нагельсмана занимает третье место в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Боруссия» с 11 очками — четвёртая.

Ранее сообщалось, что «Бавария» одержала победу над «Кёльном» в шестом туре Бундеслиги.