«Лейпциг» проиграл мёнхенгладбахской «Боруссии» в Бундеслиге
- Reuters
Встреча, прошедшая в Мёнхенгладбахе, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
Победу «Боруссии» принёс гол Ханнеса Вольфа, забившего на 60-й минуте с передачи Патрика Херрмана.
Для «Лейпцига» это поражение стало первым в нынешнем сезоне Бундеслиги. Команда Юлиана Нагельсмана занимает третье место в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Боруссия» с 11 очками — четвёртая.
Ранее сообщалось, что «Бавария» одержала победу над «Кёльном» в шестом туре Бундеслиги.