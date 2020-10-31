«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» и поднялся на первое место в АПЛ

«Ливерпуль» одержал победу над «Вест Хэм Юнайтед» в матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на «Эндфилде», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Вест Хэм» забил первым. На 10-й минуте отличился Пабло Форнальс.

Победу «Ливерпулю» принесли голы Мохаммеда Салаха, реализовавшего пенальти на 42-й минуте, и Диогу Жоты, отличившегося на 85-й минуте.

«Ливерпуль» набрал 16 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» с 8 очками — 13-й.

Ранее сообщалось, что «Челси» разгромил «Бернли» в матче АПЛ.