«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» и поднялся на первое место в АПЛ
- Reuters
Встреча, прошедшая на «Эндфилде», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
«Вест Хэм» забил первым. На 10-й минуте отличился Пабло Форнальс.
Победу «Ливерпулю» принесли голы Мохаммеда Салаха, реализовавшего пенальти на 42-й минуте, и Диогу Жоты, отличившегося на 85-й минуте.
«Ливерпуль» набрал 16 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» с 8 очками — 13-й.
Ранее сообщалось, что «Челси» разгромил «Бернли» в матче АПЛ.