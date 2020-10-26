Первое поражение «Эвертона», вторая подряд осечка «Ювентуса» и шестой гол Варди в АПЛ: события дня в европейском футболе

«Эвертон» потерпел первое поражение в текущем сезоне АПЛ. «Лестер» на выезде одержал победу над «Арсеналом» с минимальным счётом благодаря шестому голу в Премьер-лиге вышедшего на замену Джейми Варди. «Ювентус» во второй раз подряд сыграл вничью в Серии А. «Монако» в отсутствие Александра Головина потерпел разгромное поражение от «Лиона». RT рассказывает о главных событиях дня в европейском футболе.

Первое поражение лидера

Лидирующий в турнирной таблице АПЛ «Эвертон» потерпел первое поражение в текущем сезоне чемпионата Англии. Подопечные Карло Анчелотти стартовали с четырёх побед подряд, а в прошлом туре сыграли вничью с действующим обладателем титула «Ливерпулем». При этом вратарь «ирисок» Джордан Пикфорд нанёс тяжёлую травму Вирджилу ван Дейку.

А в воскресенье «Эвертон» на выезде уступил «Саутгемптону» — 0:2. Гости провели не лучшую встречу и ещё в первом тайме пропустили два безответных мяча. Джеймсу Уорду-Праусу и Че Адамсу спокойно позволили нанести точные удары прямо из пределов штрафной. Последний отметился голом во втором матче АПЛ подряд. Неделю назад он огорчил «Челси».

В довершение всех бед ливерпульцы на 72-й минуте остались в меньшинстве. Прямую красную карточку за грубый подкат в ноги сопернику получил капитан команды Лука Динь.

Удачная замена «Лестера»

Достаточно неожиданный по игре результат был зафиксирован и в матче «Арсенала» с «Лестером». Лондонцы на протяжении большей части встречи владели преимуществом и были близки к тому, чтобы открыть счёт. Александру Ляказетту на пятой минуте после розыгрыша углового даже удалось это сделать, но судья отменил взятие ворот из-за офсайда у Гранита Джаки.

В дальнейшем «Арсенал» продолжал атаковать, однако никак не мог пробить Каспера Шмейхеля. «Лестер» же впереди не показывал ничего. В первом тайме гости нанесли лишь один неточный удар.

Зато после перерыва картина резко поменялась. Во-первых, лондонцы из-за травмы потеряли Давида Луиса. Во-вторых, у гостей на замену вышел Джейми Варди. Однако остроты у ворот обеих команд не хватало и, казалось, матч завершится вничью.

Однако на 80-й минуте «Лестеру» удалось вырвать победу. Подопечные Брендана Роджерса провели быструю атаку в несколько передач. Юри Тилеманс пасом из глубины нашёл Дженгиза Ундера, а турок вывел на пустые ворота Варди.

Так, Джейми забил шестой мяч в пяти матчах нынешнего сезона АПЛ, а также в 11-й раз огорчил «Арсенал» в 12 встречах чемпионата. Чаще это удавалось только Уэйну Руни (12 голов). Мало того — «Лестеру» удалось обыграть «канониров» на выезде всего во второй раз в истории и впервые с 1966-го.

Осечки «Ювентуса» без Роналду

Не лучшим образом складываются дела и у действующего чемпиона Италии «Ювентуса». В четырёх стартовых матчах туринцы одержали лишь две победы, а в пятом туре дома разошлись миром с «Вероной» — 1:1. «Старая синьора» не сумела обыграть данного соперника дома впервые за 32 года.

Хозяева вновь провели крайне невзрачный первый тайм, в ходе которого отметились лишь двумя ударами в створ. Правда, в добавленное арбитром время Альваро Мората всё же отправил мяч в сетку, но его гол отменили из-за довольно спорного офсайда.

А на 66-й минуте Андреа Фавилли вовсе вывел гостей вперёд. Спас «Юве» от поражения новичок Деян Кулушевски. Швед ворвался в штрафную с правого фланга, финтами задёргал защитника и точно пробил в дальний угол. Данный гол стал для него вторым в составе туринцев в Серии А. Чемпион же во втором матче подряд без заболевшего коронавирусом Криштиану Роналду разошёлся с соперником миром.

Лидерство «Реала Сосьедад»

А в Примере возглавить турнирную таблицу удалось «Реалу Сосьедад». Сан-себастьянцы дома разгромили «Уэску» (4:1) и поднялись на первое место. Правда, у них в активе семь матчей, тогда как у ближайших преследователей — шесть. Тем не менее как минимум до следующего тура команда останется на вершине.

Причём третья победа подряд далась «Реалу Сосьедад» не так просто, как могло показаться из итогового результата. Хозяева открыли счёт лишь в конце первого тайма благодаря точному удару Микеля Оярсабаля с пенальти. Сразу после перерыва «Уэска» отыгралась, но Оярсабаль тут же оформил дубль. В последних трёх матчах Примеры нападающий забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

Затем на первый план вышел именитый новичок команды Давид Сильва. Двумя идеальными пасами он вывел на удар Порту и Александера Исака. Так 34-летний чемпион мира набрал первые баллы за результативность в составе «Реала Сосьедад».

Разгром «Монако» в Лионе

В чемпионате Франции «Монако» в отсутствие травмированного Александра Головина продолжает терпеть неудачу за неудачей. В двух первых октябрьских матчах Лиги 1 команда набрала лишь одно очко, уступив «Бресту» и разойдясь миром с «Монпелье».

А в воскресенье монегаски ничего не смогли поделать на выезде с действующим полуфиналистом Лиги чемпионов «Лионом» — 1:4. Первый тайм вовсе стал провальным для подопечных Нико Ковача.

Хозяева, действуя вторым номером, спокойно разрывали оборону соперника на контратаках. Уже на 12-й минуте счёт открыл Мемфис Депай, для которого данный гол стал пятым в текущем сезоне национального первенства. По истечении получаса встречи отличился Карл Токо Экамби. А незадолго до перерыва «Лион» добил соперника ещё двумя точными ударами: Экамби оформил дубль, а Уссем Ауар реализовал пенальти.

В начале второго тайма Виссам Бен-Йеддер тоже с одиннадцатиметровой отметки сократил отставание гостей в счёте, однако на большее «Монако» не хватило. Монегаски продлили безвыигрышную серию в Лиге 1 до трёх встреч и опустились на 12-е место в турнирной таблице.

Удаления «нового русского» и главного ветерана Лиги 1

Между тем аутсайдер «Реймс» одержал первую победу в текущем сезоне Лиги 1. До гостевой встречи с «Монпелье» в активе команды значилось лишь два очка. Однако на «Стад де ла Моссон» им удалось добиться разгромной победы — 4:0.

Впрочем, всё изначально складывалось не по плану хозяев. Уже на седьмой минуте самый опытный футболист Лиги 1 — 43-летний Виторино Хилтон нарушил правила в собственной штрафной и получил прямую красную карточку.

Нападающий «Реймса» Булайе Диа реализовал пенальти, а спустя всего четыре минуты оформил дубль. Мало того — по истечении получаса встречи Натанаэль Мбюкю довёл дело до разгрома, а в конце первого тайма «Монпелье» остался вдевятером. На этот раз судья удалил с поля недавно получившего российское гражданство Дамьена Ле Таллека.

Во втором тайме «Реймсу», который имел столь комфортное преимущество, удалось отличиться ещё раз. Гости заработали второй пенальти, и его вновь уверенно реализовал Диа. Таким образом, Булайе с шестью голами в шести матчах удалось вырваться в лидеры гонки бомбардиров Лиги 1. Первое место сенегалец делит с Килианом Мбаппе и Ибраима Ньяне.

Четвёртое поражение соперника ЦСКА

Соперник ЦСКА по групповому этапу Лиги Европы «Вольфсберг» после ничьей с армейцами потерпел четвёртое поражение в пяти матчах нового сезона чемпионата Австрии. На этот раз команда в сверхрезультативной встрече уступила дома занимающему второе место «Рапиду» — 3:4.

В середине первого тайма гости забили два безответных мяча и, казалось, спокойно доведут дело до победы. Однако после перерыва «Вольфсберг» совершил впечатляющий камбэк, отличившись трижды. Дубль удалось оформить 24-летнему защитнику Доминику Баумгартнеру.

Однако в итоге хозяевам не суждено было набрать ни очка, а в составе «Рапида» нашёлся свой герой — Эркан Кара. Сначала нападающий сравнял счёт, а на 93-й минуте реализовал пенальти. Таким образом, форвард сумел отличиться в третьем матче чемпионата Австрии подряд. Всего на счету Кара четыре гола в пяти матчах турнира.