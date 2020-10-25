Победа «Реала» в эль-класико, 13 голов «Аякса» и хет-трик Левандовски: главные события субботы в европейском футболе

«Реал» одержал победу над «Барселоной» в эль-класико благодаря спорному пенальти. Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оформил хет-трик в матче Бундеслиги с «Айнтрахтом». «Аталанта» потерпела поражение от «Сампдории» в отсутствии Алексея Миранчука. А «Аякс» забил 13 безответных мячей в ворота «ВВВ-Венло» и установил новый рекорд чемпионата Нидерландов. RT рассказывает о главных событиях дня в европейском футболе.

Спорный пенальти в эль-класико

В центральном матче игрового дня в ведущих европейских чемпионатах «Барселона» принимала «Реал» в рамках эль-класико. Обе команды подошли к принципиальному противостоянию не в лучшей форме. Так, каталонцы в предыдущем туре Примеры сенсационно уступили «Хетафе». А мадридцы вовсе потерпели два поражения подряд в течение пяти дней, от «Кадиса» и «Шахтёра». В сложившейся ситуации победа была необходима и тем, и другим.

И начали соперники с места в карьер. Уже к девятой минуте на табло горели две «единицы», причём «Реал» и «Барселона» отличились первыми же ударами. Сначала Федерико Вальверде завершил стремительную атаку гостей и забил первый мяч в карьере в эль-класико, а затем Ансу Фати сравнял счёт.

Примечательно, что нападающий стал самым молодым автором гола в истории принципиального противостояния. В день матча ему исполнилось 17 лет и 359 дней. Таким образом, форвард побил достижение Рауля, который поразил ворота «Барселоны» в возрасте 18 лет и 95 дней. Также Фати забил юбилейный 400-й мяч каталонцев в эль-класико.

В середине тайма на первый план вышли уже вратари, в течение минуты совершившие два ярких сейва. Тибо Куртуа справился с опаснейшим ударом Лионеля Месси в ближний угол, а Нето среагировал на выстрел Карима Бензема.

Следующего гола пришлось ждать до 63-й минуты. «Реалу» удалось выйти вперёд благодаря весьма спорному пенальти. Серхио Рамос упал в чужой штрафной, воспользовавшись тем, что Клеман Лангле придержал его за футболку, а судья Хуан Мунуэра после просмотра повтора назначил одиннадцатиметровый. Реализовал его сам капитан «Реала». К слову он забил 99-й мяч в составе мадридцев и провёл 31-й матч с «Барсой» в Примере в составе сливочных. По этому показателю опытный защитник догнал Франсиско Хенто и Рауля.

В концовке же матча точку поставил Лука Модрич. Хорват, не отличающийся высокой результативностью, отметился голом во второй встрече подряд. На неделе он красивым дальним ударом поразил ворота «Шахтёра», однако это не помогло его команде набрать очки. Новый гол обладателя «Золотого мяча» также получился эффектным. Он на замахе дважды издевательски убрал Нето и отправил мяч в пустой створ.

Так «Реалу» удалось одержать над «Барселоной» вторую победу в 2020 году. А Зинедин Зидан в роли главного тренера команды не проигрывает на «Ноу Камп» на протяжении уже шести встреч подряд, и это новый рекорд для наставников сливочных. Сине-гранатовые же в первых пяти матчах нового сезона Примеры набрали лишь семь очков.

Нули в центральном матче АПЛ

Центральный матч игрового дня АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Челси» получился не столь интересным и закончился нулевой ничьей. Небольшим преимуществом владели хозяева. Так, им удалось нанести 14 ударов против шести у соперника. Но в створ команды на двоих пробили лишь пять раз.

Не помог и выход на поле после перерыва именитого новичка манкунианцев Эдинсона Кавани. Он провёл первую официальную игру с 11 марта, когда ещё являлся футболистом ПСЖ, но отметился лишь двумя неточными ударами.

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» разошлись миром впервые за полтора года. А данная нулевая ничья вовсе стала для них первой почти за пять лет. Однако вряд ли этот результат обрадовал обе стороны. Манкунианцы впервые за 48 лет не сумели победить в трёх стартовых домашних матчах АПЛ (до того проиграли «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэму», пропустив суммарно девять мячей), а лондонцы в последних пяти встречах Премьер-лиги одержали лишь одну победу.

Очередная осечка «Манчестер Сити»

А вот дела другой команды из Манчестера — «Манчестер Сити» — на старте нового сезона АПЛ складываются не лучшим образом. В первых четырёх матчах Премьер-лиги действующий вице-чемпион одержал лишь две победы, а в пятом туре на выезде сыграл вничью с «Вест Хэмом» — 1:1. Таким образом в пяти стартовых играх «горожане» набрали лишь восемь очков. Это худший показатель на данном отрезке для всех команд, которые когда-либо возглавлял Хосеп Гвардиола.

Причём счёт в матче открыл «Вест Хэм», а Майкл Антонио стал автором фантастического гола. После подачи Владимира Цоуфала с правого фланга нападающий нанёс точный удар по воротам через себя. Эдерсон с Рубеном Диашем в данной ситуации выступили в роли зрителей.

Отыграться в начале второго тайма «Манчестеру» помогла удачная замена Гвардиолы. Молодой Филип Фоден спустя пять минут после появления на поле сравнял счёт. В концовке победу «Сити» мог принести Рахим Стерлинг. Однако сначала он не сумел переиграть Лукаша Фабиански, выйдя с ним один на один, а в добавленное арбитром время попал в штангу с острого угла.

Неудачная ротация «Аталанты»

Не может похвастать результатами в национальном первенстве в последнее время и «Аталанта» Алексея Миранчука. Бергамоски начали сезон с трёх побед кряду, однако затем с разгромным счётом уступили «Наполи», а в субботу проиграли дома «Сампдории» — 1:3.

Главной причиной неудачи стала масштабная ротация, которую главный тренер хозяев Джан Пьеро Гасперини затеял после встречи Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном». В стартовом составе на матч Серии А не оказалось сразу семи человек, которые вышли на поле с первых минут в Дании. Впрочем, Миранчуку несмотря на красивый гол места в основе не нашлось.

В столь экспериментальном составе «Аталанта» пропустила уже на 13-й минуте, причём «Сампдорию» вывел вперёд 37-летний Фабио Квальярела. Опытный форвард отметился голом в четвёртом матче чемпионата подряд. Мало того в конце первого тайма он мог оформить дубль, но не реализовал пенальти.

В перерыве Гасперини сделал сразу три замены, а вскоре — ещё две. Но Миранчуку места не поле так и не нашлось. Всю игру россиянин провёл на скамейке запасных. А шаги тренера пользы его команде не принесли. По истечении часа встречи Мортен Торсби удвоил преимущество «Сампдории». Незадолго до финального свистка Дуван Сапата реализовал пенальти, но точку в матче поставил полузащитник одержавших третью победу подряд генуэзцев Якуб Янкто.

Невероятная результативность «Баварии»

А «Бавария» после разгрома «Атлетико» в Лиге чемпионов одержала ещё более крупную победу в Бундеслиге над «Айнтрахтом». Мюнхенцы дома забили в ворота соперника пять безответных мячей.

Главным героем противостояния стал Роберт Левандовски, который отличился трижды и довёл число голов в текущем сезоне чемпионата Германии до десяти. В среднем поляк забивает по два мяча за встречу. На счету Роберта больше голов, чем в активе у 14 команд Бундеслиги из 18.

А по количеству хет-триков в чемпионате Германии (11) форвард уступает лишь трём футболистам: Герду Мюллеру (32), Клаусу Фишеру (12) и Марио Гомесу (12). При этом в нынешнем сезоне первенства страны Левандовски успел оформить покер в матче с «Гертой».

Единственной ложкой дёгтя для команды стала травма Альфонсо Дэвиса, которую канадец получил в самом начале встречи буквально на ровном месте. Продолжить игру защитник не смог и был заменён. «Бавария» с 12 баллами в активе после пяти туров по-прежнему занимает только второе место, уступая одно очко «Лейпцигу», который в субботу одержал волевую победу над «Гертой» (2:1).

Спасение мёнхенгладбахской «Боруссии»

Богатой на события получилась и другая встреча игрового дня Бундеслиги между аутсайдером «Майнцем» и мёнхенгладбахской «Боруссией», в которой было забито сразу пять мячей. Началась игра с раннего гола полузащитника гладбахцев Ларса Штиндля. Казалось, и в дальнейшем у команды не возникнет никаких проблем.

Однако сражающийся за выживание соперник, в первых четырёх турах не набравший ни одного очка, не думал сдаваться и ещё до перерыва отличился дважды. В обоих случаях ворота Яна Зоммера поражал французский нападающий Жан-Филипп Матета.

Но набрать хотя бы очко «Майнцу» в итоге оказалось не суждено. В концовке «Боруссии» удалось перевернуть ход матча с ног на голову. Причём наставник гостей Марко Розе полностью угадал с заменой, выпустив на поле Йонаса Хофмана. Уже спустя 16 минут после выхода на поле полузащитник реализовал пенальти, а затем отдал голевую передачу на Маттиаса Гинтера.

Форменный разгром от «Аякса»

В чемпионате Нидерландов невероятной победой отметился «Аякс», который после пяти туров нового сезона Эредивизи уступал в турнирной таблице только ПСВ. Амстердамцы приехали в гости к «ВВВ-Венло», который до того одержал лишь одну победу. Подопечные Эрика тен Хага считались явными фаворитами, но им удалось превзойти самих себя.

«Аякс» отправил в ворота скромного оппонента 13 безответных мячей. Это самая крупная победа в истории чемпионата страны. Предыдущий рекорд также принадлежал амстердамцам, которые в 1972-м обыграли «Витесс» со счётом — 12:1.

Причём в первом тайме «ВВВ-Венло» пропустил только четыре мяча, однако удаление в составе команды сразу после перерыва привело к настоящей катастрофе. За шесть минут (с 54-й по 59-ю) гости отличились четырежды, а с 74-й по 78-ю забили ещё трижды.

Наибольшие дивиденды из столь крупной победы извлёк нападающий Лассина Траоре, на счету которого до этого матча не было баллов за результативность в текущем сезоне Эредивизи. В Венло же он отличился пять раз и отдал три голевые передачи. А вышедшему на замену 37-летнему Класу-Яну Хунтелару удалось оформить дубль в течение трёх минут.