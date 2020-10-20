«Мечтаю побить свой рекорд»: 74-летний египтянин Бахадер признан самым возрастным футболистом в мире

74-летний египтянин Эззельдин Бахадер попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый возрастной профессиональный футболист в истории. Уникальное достижение было зафиксировано в матче третьего дивизиона страны. При этом игрок не намерен останавливаться на достигнутом и планирует улучшить свой рекорд.

Возрастные спортсмены — не такая уж редкость для современного мира. Азарт, стремление достичь самых высоких результатов и просто искренняя любовь к своей деятельности зачастую держат атлетов в форме на протяжении многих лет. Однако бывают случаи, когда карьера затягивается больше чем на полвека.

Игрок команды третьего дивизиона Египта «6 октября» Эззельдин Бахадер стал самым возрастным профессиональным футболистом мира после того, как провёл 90 минут матча с клубом «Эль-Аят». Досаду от нереализованного пенальти и поражения со счётом 2:3 скрасило присутствие представителей Книги рекордов Гиннесса и официальное признание рекорда.

Имя Бахадера прозвучало на весь мир ещё в январе нынешнего года, когда Египетская футбольная ассоциация (ЕФА) зарегистрировала его как самого пожилого игрока. Однако для получения международного статуса ему было необходимо провести две полные встречи на профессиональном уровне.

Уже в марте игрок на шаг приблизился к своей мечте, когда состоялся его дебют на поле. Тогда он забил мяч с пенальти и, окрылённый успехом, рассчитывал в скором времени войти в историю спорта. Однако в его планы вмешалась пандемия коронавируса, и рекорда пришлось дожидаться семь месяцев.

Свидетелями уникального достижения стали не только участники матча, но и шесть внуков Бахадера, активно поддерживавших его с трибун. В ноябре рекордсмену исполнится 75 лет. Несмотря на почтенный возраст, он не намерен останавливаться на достигнутом, хотя для этого ему придётся заключать новый контракт.

«Мечтаю побить свой рекорд ещё раз, просто чтобы немного усложнить задачу остальным», — приводит слова Бахадера Reuters.

Путь египтянина в футболе столь же необычен, как и его рекорд. Как и многие мальчишки, он начинал играть на улицах родного Каира, но затем выбрал для себя иной путь, став инженером.

Однако на протяжении многих десятилетий его не покидала мечта стать футболистом. Тогда Бахадер начал подавать заявки в профессиональные клубы, пока его не принял в свои ряды «6 октября». Для получения официальной лицензии он продемонстрировал видеозапись своей игры представителям ЕФА, чтобы доказать, что даже такой возраст не помеха активным действиям на поле.

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Новоиспечённый спортсмен прекрасно осознавал необходимость поддержания физической формы и упорно тренировался не только с командой, но и дома с личным тренером.

«Будет казаться, что в команде десять человек, но я не хочу, чтобы мои одноклубники так себя чувствовали. Может быть, я тоже смогу внести свой вклад», — говорил Бахадер.

Стоит отметить, что хотя столь выдающиеся рекорды и вызывают восхищение, они не являются редкими событиями в футболе. Например, предыдущее подобное достижение продержалось всего полтора года. В апреле 2019-го в Книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой футболист мира попал вратарь израильской команды «Ирони Йегуда» Исаак Хайик. Он вышел на поле в матче четвёртой по силе лиги страны с «Маккаби Рамат Ган» в возрасте 73 лет.

В то же время поражает разница в возрасте Бахадера, Хайика и предшествующих рекордсменов. До недавнего времени эти лавры принадлежали 53-летнему Роберту Кармоне. В 2015 году он сыграл в составе команды одной из региональных лиг Уругвая «Пан-ди-Асукар», за которую дебютировал ещё в 1975 году.

Рядом с ними в книге футбольных рекордов значится имя нападающего Кадзуёси Миуры, также известного как Король Кадзу. В 2017 году он официально стал самым возрастным бомбардиром в истории футбола. В возрасте 50 лет и 14 дней он забил победный мяч в ворота команды «Зеспакусацу Гумма». На протяжении карьеры форвард несколько раз вызывался в сборную Японии, а также стал обладателем Кубка Азии 1992 года. А в конце сентября нынешнего года снова получил статус главного долгожителя высшего дивизиона страны.

Интересно, что схожий рекорд был установлен на чемпионате мира 2018 года в России. Тогда вратарь сборной Египта Эссам аль-Хадари стал самым возрастным футболистом, когда-либо выходившим на поле в турнире подобного уровня. На момент первого матча его команды с национальной сборной Саудовской Аравии ему исполнилось 45 лет и 161 день. Несмотря на почтенный для спортсмена возраст, голкипер записал себе в актив один отражённый пенальти.

На том же мундиале свой рекорд поставил и 38-летний защитник ЦСКА Сергей Игнашевич. Выйдя на поле во встрече первого раунда с той же Саудовской Аравией, он обеспечил себе звание самого возрастного игрока национальных команд СССР и России, игравшего на чемпионатах мира.

Что касается внутреннего первенства, то в настоящее время самым опытным футболистом страны является защитник московской команды СШ-75 Валерий Лихобабенко. На данный момент бывшему игроку «Динамо» и «Анжи», в составе которого он был финалистом Кубка страны, 44 года.