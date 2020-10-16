Распродажа с умом: как «Ростов» заработал более €18 млн на трансферах и не стал слабее

«Ростов» в текущее трансферное окно заработал на продаже и аренде своих футболистов более €18 млн. Среди прочих команду покинули Элдор Шомуродов, Алексей Ионов, Евгений Чернов и Дмитрий Чистяков. Им на замену клуб уже приобрёл двух молодых шведов: Понтуса Алмквиста и Армина Гиговича. А другой новичок жёлто-синих, Кенто Хасимото, уже начал приносить пользу коллективу и забил четыре мяча в РПЛ. RT рассказывает, как Валерий Карпин перестраивает команду после вылета из Лиги Европы.

Распродажа после вылета из еврокубков

Уход лидеров «Ростова» стал одним из главных событий нового сезона в РПЛ. Летом и осенью клуб покинули 11 футболистов, на продаже которых жёлто-синие заработали €18,25 млн. За своих игроков южанам удалось выручить больше всех в Премьер-лиге в текущее трансферное окно. На втором месте идёт «Локомотив», продавший за €14,5 млн Алексея Миранчука в «Аталанту», а на третьем — «Уфа», чьи трансферы потянули на €8 млн.

При этом за Элдора Шомуродова (€7,5 млн), Алексея Ионова (€3,5 млн), Евгения Чернова (€3 млн), Бактийора Зайнутдинова (€2 млн), Александра Зуева (€1,5 млн), Антона Салетроса (€350 тыс.) и аренду Дмитрия Чистякова в «Зенит» (€400 тыс.) южане выручили в десять с лишним раз больше средств, чем потратили в своё время на их приобретение.

Заработать не удалось лишь на Салетросе, которого в 2018-м приобрели у шведского АИК за €600 тыс. Зато Ионов, Чернов, Зайнутдинов и Чистяков приходили в команду бесплатно или за минимальные деньги. Особенно показателен пример Шомуродова. За талантливого уроженца Узбекистана жёлто-синие в 2017-м заплатили всего €300 тыс., а спустя три года отпустили его в итальянский «Дженоа» за €7,5 млн.

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Однако удачная трансферная кампания так или иначе вызвала противоречивые чувства у болельщиков, ведь команда разом лишилась сразу нескольких футболистов, которые определяли её игру. А потеря лидеров может самым негативным образом сказаться на результатах коллектива, как это в новом сезоне произошло с «Уфой».

Возможно, масштабы распродажи были бы не столь крупными, если бы не провал «Ростова» в Лиге Европы. Подопечные Валерия Карпина потерпели поражение в первом же квалификационном раунде и завершили выступление в турнире. Таким образом, клуб лишился возможности заработать на выступлении в еврокубках и решил не удерживать тех, кто хотел пойти на повышение.

И многие из них покинули команду вовремя. Например, Шомуродов после удачной первой половины прошлого сезона практически перестал забивать. В 2020 году узбек записал на свой счёт лишь два мяча, «Ахмату» — в РПЛ и «Маккаби» — в Лиге Европы. Однако «Дженоа» не побоялся заплатить за сбавившего футболиста серьёзные деньги, и «Ростов» не стал повторять ошибок ЦСКА, который в 2019-м не отпустил в «Кристал Пэлас» Фёдора Чалова, после чего тот стал реже поражать чужие ворота.

Столько же, сколько за Шомуродова (€7,5 млн), жёлто-синим удалось выручить за Чернова с Ионовым, которые перебрались в «Краснодар». Учитывая, что в своё время оба пришли в «Ростов» бесплатно, данные сделки также можно назвать удачными. Особенно это касается полузащитника сборной России, которому в феврале исполнится уже 33 года.

Можно сказать, клуб Сергея Галицкого в данной ситуации переплатил за футболистов с паспортом, особенно в условиях пандемии коронавируса. Явно не рассчитывал Карпин и на Зуева, который последний год провёл в аренде в «Рубине», а в итоге переехал в Казань на полноценной основе. Ну а на Чистякове клубу, возможно, ещё удастся заработать, если «Зенит» после окончания срока аренды решит выкупить его трансфер.

Трансферы на перспективу

Впрочем, в текущее трансферное окно «Ростов» не только активно продаёт футболистов, но и покупает их. При этом в клубе по-прежнему делают ставку на молодых талантливых исполнителей, которые в будущем могут принести деньги. В частности, одним из первых состав команды летом пополнил 19-летний нападающий из Северной Македонии Давид Тошевски.

А чуть более опытный японец Кенто Хасимото, приобретённый у «Токио» за €800 тыс., уже начал приносить пользу коллективу. В восьми матчах РПЛ он забил четыре мяча и в настоящий момент является лучшим бомбардиром «Ростова».

Главными же активами в ближайшие годы могут стать два молодых шведа, которые перешли в «Ростов» в четверг, — Понтус Алмквист и Армин Гигович. За 21-летнего нападающего Алмквиста отечественный клуб не пожалел €3,75 млн.

На родине Понтус считается настоящим талантом. В текущем сезоне чемпионата Швеции он записал себе в актив пять голов и две результативные передачи в составе «Норрчёпинга». А в сентябре форвард дебютировал в молодёжной сборной и оформил дубль во встрече с Италией. При этом Алмквист универсален и способен сыграть не только в нападении, но и на обоих флангах.

Ещё моложе Гигович, которому только в апреле исполнилось 18 лет. Тем не менее опорный полузащитник ещё в прошлом году дебютировал за шведский «Хельсинборг» и быстро стал основным футболистом команды. В итоге клуб заработал на его продаже €1,5 млн. А в составе юношеской сборной Армин принял участие в чемпионате Европы — 2019 (U-17). Не исключено, что в будущем он станет заменой Матиасу Норманну.

Обновлённый костяк команды Карпина

Пока же для «Ростова» огромным плюсом стал тот факт, что норвежец не уехал из России. По информации СМИ, футболистом всерьёз интересовался английский «Фулхэм». Нельзя исключать, что топ-клубы РПЛ также заинтересованы в приобретении опорного полузащитника, которого Transfermarkt оценивает в €7,5 млн. К слову, исполнителя такой формации как раз не хватает ЦСКА и «Спартаку».

При этом в «Ростове» Норманн выполняет не только функции разрушителя, но и грамотными передачами начинает атаки жёлто-синих. В матчах с «Сочи» и «Маккаби» Матиас и вовсе отметился двумя изумительными голевыми пасами. Таким образом, вокруг норвежца строится вся игра коллектива Карпина в центре поля.

Впрочем, клубу в целом удалось сохранить большую часть ключевых исполнителей. Состав вратарской бригады не изменился. Дуэт центральных защитников по-прежнему будут составлять Максим Осипенко и Деннис Хаджикадунич. Заменить их может белорусский новичок Александр Павловец. На правом фланге обороны продолжит действовать опытный Алексей Козлов. Слева же способны сыграть Николай Поярков, Арсений Логашов и перешедший из «Зенита» Денис Терентьев.

В центре поля «Ростов» продолжит опираться, помимо Норманна, на давно сделавших себе имя Павла Мамаева и Романа Ерёменко, а также упомянутого новичка Хасимото. Остался в команде и действующий на левом фланге Хорен Байрамян. А вот на противоположном краю могут появиться универсальные Алмквист и Дмитрий Полоз.

Впрочем, 29-летний россиянин последний матч в составе «Ростова» (с «Сочи», 2:4) начал на острие нападения и даже отметился голом. Помимо него, в атаке готовы сыграть Тошевски, перешедший из «Тамбова» Владимир Обухов, Александр Долгов и Алмквист.

Таким образом, Карпин, даже потеряв 11 человек, сохранил каркас старой команды, добавив к нему новых молодых исполнителей. Разумеется, им понадобится время на адаптацию, и жёлто-синие по ходу текущего сезона могут допускать осечки. Однако в перспективе этот коллектив способен стать сильнее предыдущего.