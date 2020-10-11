Шомуродов рассказал, как его поприветствовал Миранчук в чемпионате Италии

Нападающий сборной Узбекистана Элдор Шомуродов, перешедший из «Ростова» в «Дженоа», сообщил, что пока не знаком с россиянином Алексеем Миранчуком, который стал игроком другого итальянского клуба — «Аталанты».

«Честно говоря, я с Миранчуком не знаком. Но здесь, возможно, мы и встретимся. Алексей прислал через агентов приветственную смс. Приятно», — цитирует Шомуродова Sport24.

В минувшее трансферное окно оба футболиста перебрались из российского чемпионата в итальянскую Серию А. Алексей Миранчук из московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту», а Шомуродов перебрался из «Ростова» в «Дженоа».

Ранее Карпин объяснил уход из «Ростова» Шомуродова, Зайнутдинова и Попова.