Шомуродов рассказал, как его поприветствовал Миранчук в чемпионате Италии
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«Честно говоря, я с Миранчуком не знаком. Но здесь, возможно, мы и встретимся. Алексей прислал через агентов приветственную смс. Приятно», — цитирует Шомуродова Sport24.
В минувшее трансферное окно оба футболиста перебрались из российского чемпионата в итальянскую Серию А. Алексей Миранчук из московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту», а Шомуродов перебрался из «Ростова» в «Дженоа».
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