Карпин объяснил уход из «Ростова» Шомуродова, Зайнутдинова и Попова

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался об уходе лидеров команды Эльдора Шомуродова, Бахтиёра Зайнутдинова и Ивелина Попова.
Карпин объяснил уход из «Ростова» Шомуродова, Зайнутдинова и Попова
  • © РИА Новости / Артур Лебедев

По его словам, первый их них перешёл в «Наполи» за очень хорошие деньги, которые ростовчанам не помешают. С Зайнутдиновым клуб не хотел расставаться, но ЦСКА заплатил выкупную цену против воли «Ростова». А Попов захотел уйти. Сейчас он выступает за «Сочи».

«Не мы с ним расставались — сам выразил желание перейти в другую команду, потому что хочет играть по 90 минут в каждом матче», — цитирует Карпина «СЭ».

Ранее сообщалось, что владелец «Сочи» Борис Ротенберг оценил судейство в матче с «Ростовом».

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