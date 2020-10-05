Владелец «Сочи» Ротенберг оценил судейство в матче с «Ростовом»

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Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал работу арбитров в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
Владелец «Сочи» Ротенберг оценил судейство в матче с «Ростовом»
  • РИА Новости

«Арбитр судил именно то, что видел. Норманн сначала сыграл рукой в одном эпизоде, а только потом его удалили, то есть рефери всё зафиксировал вовремя. Никакой предвзятости в действиях Турбина я вообще не увидел. Много обоюдных моментов. Считаю, судья отработал нормально», — цитирует Ротенберга «Спорт-Экспресс».

По его мнению, Норманн повёл себя очень недисциплинированно и его должен воспитывать тренер. Он также отметил, что норвежцу могли и раньше показать карточку.

«Сочи» обыграл «Ростов» со счётом 4:2.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, за что получил красную карточку после окончания матча с «Сочи».

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