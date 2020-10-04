Карпин рассказал, за что получил красную карточку после окончания матча с «Сочи»
- РИА Новости
«У меня был конкретный вопрос к арбитру — почему Козлова наказывают карточкой за игру высоко поднятой ногой, а игрока «Сочи» — нет. В ответ судья улыбнулся и сказал: «Идите отсюда». Я спросил: «Что вы лыбитесь, улыбаетесь?» А он показал мне красную! Ни агрессии, ни мата. Не знаю, за что красная карточка. Судьям нельзя задавать вопросы? Я и жёлтую не понимаю, почему показали. Мы с резервным судьёй нормальным тоном абсолютно общались. За один и тот же фол нам жёлтую, а другой команде не дают. Интересно, что в рапорте напишут», — сказал Карпин после окончания матча.
Ранее сообщалось, что Карпин был удалён после окончания матча «Сочи» — «Ростов».