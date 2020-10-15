Шведский футболист Альмквист стал игроком «Ростова»
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Как сообщает пресс-служба клуба с берегов Дона, контракт с 21-летним хавбеком рассчитан на пять лет.
Альмквист выступал за «Норрчёпинг» с 2016 года. В нынешнем сезоне он провёл за команду 22 матча, забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Футболист также является футболистом сборной Швеции.
Ранее сообщалось, что «Ростов» подписал контракт с футболистом молодёжной сборной Швеции Армином Гиговичем.