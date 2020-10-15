Шведский футболист Альмквист стал игроком «Ростова»

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«Ростов» объявил о переходе полузащитника шведского «Норрчёпинга» Понтуса Альмквиста.
Шведский футболист Альмквист стал игроком «Ростова»
  • Reuters
  • © TT News Agency/Patric Soderstrom

Как сообщает пресс-служба клуба с берегов Дона, контракт с 21-летним хавбеком рассчитан на пять лет.

Альмквист выступал за «Норрчёпинг» с 2016 года. В нынешнем сезоне он провёл за команду 22 матча, забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Футболист также является футболистом сборной Швеции.

Ранее сообщалось, что «Ростов» подписал контракт с футболистом молодёжной сборной Швеции Армином Гиговичем.

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