Шведский футболист Альмквист стал игроком «Ростова»

«Ростов» объявил о переходе полузащитника шведского «Норрчёпинга» Понтуса Альмквиста.

Как сообщает пресс-служба клуба с берегов Дона, контракт с 21-летним хавбеком рассчитан на пять лет.

Альмквист выступал за «Норрчёпинг» с 2016 года. В нынешнем сезоне он провёл за команду 22 матча, забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Футболист также является футболистом сборной Швеции.

Ранее сообщалось, что «Ростов» подписал контракт с футболистом молодёжной сборной Швеции Армином Гиговичем.