Самедов назвал глупостью уход Ерёменко из «Спартака»

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов заявил, что не понимает, почему хавбек Роман Ерёменко покинул клуб.
Самедов назвал глупостью уход Ерёменко из «Спартака»
  • РИА Новости

«Я провёл много тренировок бок о бок с ним и сразу понял, что Рома — топовый футболист. Для меня до сих пор загадка, как «Спартак» мог его упустить», — цитирует Самедова «Спорт-Экспресс».

По словам Александра, он не знает, кто принимал решение об уходе Ерёменко. При этом Самедов выразил уверенность, что игрок покинул клуб не по футбольным причинам.

«Потерять такого мастера — самая большая глупость, как мне кажется. Считаю, что на тот момент Роман был в «Спартаке» сильнейшим полузащитником. А в сегодняшней команде он и вовсе был бы безоговорочным лидером», — добавил футболист.

Ерёменко подписал контракт со «Спартаком» в августе 2018 после двухлетней дисквалификации. В январе соглашение было расторгнуто, и Ерёменко перешёл в «Ростов». На его счету семь матчей в составе «Спартака».

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