Аленичев назвал провальным трансфер Тиля в «Спартак»

Бывший главный тренер и футболист московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о полузащитнике команды Гусе Тиле.

«Моё твёрдое убеждение: когда ты покупаешь футболиста за €18 млн, этот футболист может, конечно, провалить одну игру, но должно быть видно, что это классный футболист», — цитирует специалиста «Чемпионат».

По его словам, он с трудом верит, что Тиль в будущем сможет помочь «Спартаку».

«Даже не побоюсь и скажу, что это провальный трансфер», — добавил Аленичев.

Нидерландский футболист перешёл в московский «Спартак» из клуба «АЗ Алкмар» летом 2019 года. В текущем сезоне 21-летний игрок принял участие в 13 матчах Российской премьер-лиги, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее голкипер красно-белых Артём Ребров заявил, что форвард «Зенита» Артём Дзюба хотел остаться в «Спартаке».