Ребров: Дзюба хотел остаться в «Спартаке»

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Голкипер московского «Спартака» Артём Ребров поделился воспоминаниями о переходе в петербургский «Зенит» форварда Артёма Дзюбы.
Ребров: Дзюба хотел остаться в «Спартаке»
  • РИА Новости

«Я хорошо помню то время: мы постоянно общались, он хотел остаться, всё долго обдумывал и, конечно, понимал, что будет дальше. Говорил: «Это тяжёлый переход, я этого не хочу. Понимаю, что за этим будет стоять», — цитирует Реброва «Чемпионат».

По его словам, игроки «Спартака» также очень хотели, чтобы нападающий остался в команде, и переживали по поводу его ухода.

Дзюба, который является воспитанником «Спартака», перешёл из стана красно-белых в «Зенит» в 2015 году.

Ранее бывший агент Дзюбы опроверг слухи, что футболист должен ему $170 тыс.

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