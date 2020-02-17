Бывший агент Дзюбы опроверг слухи, что футболист должен ему $170 тысяч

Бывший агент нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы Алексей Сафонов прокомментировал информацию, согласно которой форвард остался ему должен $170 тыс.

«В первый раз о таком слышу. К Дзюбе у меня никаких претензий нет. Пожали руки — и разошлись. Я не знаю, кому и зачем выгодно поднимать эту тему», — цитирует Сафонова «Спорт день за днём».

Он также отметил, что не занимался переходом Дзюбы из «Спартака» в «Зенит» и не намерен обсуждать чужих игроков.

«Он вернулся в «Спартак» из «Томи», и, чтобы он мне должен был 170 тыс., это надо было где-то заработать. В «Томи» у него контракт был, если не ошибаюсь, 360 тыс. — смешные деньги. Я не хочу это обсуждать. На заборе тоже пишут, но это не значит, что я должен что-то обсуждать», — добавил Сафонов.

31-летний форвард выступает за «Зенит» с 2015 года. В текущем сезоне Дзюба провёл 26 матчей за сине-бело-голубых, забил 13 мячей и сделал 11 результативных передач.

Ранее тренер Леонид Слуцкий сравнил пытающегося уехать в зарубежный клуб Дзюбу с сёрфингистом-любителем.