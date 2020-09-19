Подозрения в двойных стандартах: почему не прекращается конфликт между главой РПЛ Прядкиным и «Ростовом»

В чемпионате России по футболу не прекращается конфликт между руководителем РПЛ Сергеем Прядкиным и клубом «Ростов». Очередным поводом стала ситуация вокруг матча восьмого тура с «Ротором». Предыдущая игра волгоградцев с «Краснодаром» была отменена из-за вспышки коронавируса в команде. Несмотря на то что срок карантина составляет 14 дней, информация об отмене встречи с жёлто-синими поступила всего за сутки до назначенной даты её проведения. До этого РПЛ хранила молчание, что вынудило ростовчан обратиться к Прядкину с официальным письмом, в котором они заподозрили руководство первенства в применении двойных стандартов.

Конфликт между футбольным клубом «Ростов» и руководителем Российской премьер-лиги Сергеем Прядкиным получил продолжение. На этот раз причиной недовольства со стороны команды стала ситуация вокруг матча восьмого тура с «Ротором», в составе которого зафиксирована вспышка коронавируса. Об эпидемии внутри коллектива стало известно ещё неделю назад, но об отмене встречи сообщили лишь накануне. При этом официальное решение озвучили сами волгоградцы.

Матч между «Ростовом» и «Ротором» оказался на грани срыва ещё в тот момент, когда в СМИ просочились первые слухи о больных коронавирусом в команде гостей. 12 сентября появилась информация о семи инфицированных, сутки спустя список пополнили ещё трое футболистов, а затем ещё один. В связи с этим руководство РПЛ приняло решение отменить игру седьмого тура с «Краснодаром» и присудить волгоградцам техническое поражение.

К тому же уже 22 сентября «Краснодар» проведёт первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В случае успеха в противостоянии с греческим клубом ПАОК «быки» впервые в своей истории сыграют в групповом этапе турнира и заработают важнейшие для страны баллы в таблице коэффициентов УЕФА. Рисковать перспективами отечественного клуба в международном первенстве явно не стоило.

В связи с этим достаточно логичным казалось отменить и игру следующего тура с «Ростовом». Во-первых, по общепринятым правилам в случае заболевания коронавирусом срок нахождения на карантине составляет 14 суток. Следовательно, представители «Ротора» с положительным результатом теста на COVID-19 гарантированно не смогут принять участие в матче с жёлто-синими. В лучшем случае они смогут выйти на поле в назначенной на 27 сентября встрече с казанским «Рубином». Во-вторых, подопечные Валерия Карпина также представляют Россию в еврокубках, хотя и в менее престижной Лиге Европы.

Тем не менее официальная информация об отмене матча долгое время не публиковалась, что заставило «Ростов» обратиться напрямую к Прядкину. Представители клуба составили официальное письмо, в котором задали ряд конкретных вопросов. В частности, жёлто-синие спрашивали, готов ли функционер нести ответственность за возможное заражение футболистов, и заподозрили руководство лиги в применении двойных стандартов.

«Ростов» направил обращение президенту РПЛ Сергею Прядкинуhttps://t.co/SfLdra98fvpic.twitter.com/ld2fggKLs5 — Football Club Rostov (@rostovfc) September 16, 2020

Ещё один немаловажный аспект состоял в том, верит ли руководитель лиги, что 11 инфицированных футболистов не контактировали со своими одноклубниками во время тренировочного процесса. Ведь долгое время именно это было камнем преткновения в вопросе отмены встречи между «Ротором» и «Краснодаром» — Роспотребнадзор должен был провести расследование и выявить так называемую контактную группу, но данные так и не были получены.

В итоге об отмене матча «Ростов» — «Ротор» стало известно лишь за день до его начала. Причём официальная информация была опубликована пресс-службой «Ротора», а не РПЛ. В клубе заявили, что игроки в ближайшее время будут находиться в самоизоляции.

«Нашим приоритетом является здоровье наших футболистов и игроков соперника, поэтому руководство клуба в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора приняло решение не лететь на выездную встречу с «Ростовом», которая должна состояться 19 сентября на «Ростов Арене». Все сотрудники клуба продолжают регулярно сдавать тесты на наличие коронавирусной инфекции. Состояние заболевших стабильное, болезнь протекает в лёгкой форме, и футболисты находятся у себя дома. Мы приносим извинения нашим болельщикам и надеемся на их понимание», — говорится в заявлении «Ротора».

После этого соответствующее подтверждение появилось на сайте Российской премьер-лиги, а потом информацию об отмене встречи прокомментировал сам Прядкин. Глава РПЛ поблагодарил волгоградцев за ответственное отношение и пожелал спортсменам выздоровления.

«Всю неделю мы находились в тесном контакте с «Ротором». Мы установили дедлайн — утро пятницы. До этого момента клуб должен был представить решение регионального Роспотребнадзора по эпидемиологической ситуации. Представители «Ротора» ежедневно сдавали тесты, и, к сожалению, вчера был выявлен ещё один случай коронавируса. Сам «Ротор» осознавал всю сложность ситуации и принял решение отказаться от участия в матче, о чём оперативно уведомил лигу», — цитирует Прядкина РИА Новости.

На этот раз клубам и лиге удалось выйти из сложного положения и найти решение проблемы, которая вполне могла обернуться отстранением российской команды от выступлений в квалификации Лиги Европы. Тем не менее стало окончательно ясно, что внутри чемпионата существует серьёзный конфликт.

Отношения между «Ростовом» и Прядкиным испортились ещё летом. Поводом стал инцидент вокруг матча 23-го тура чемпионата России сезона-2019/20 между «Сочи» и «Ростовом». Подопечные Карпина первыми сообщили о вспышке коронавируса внутри коллектива и пострадали серьёзнее других. Для сравнения, «Динамо» удалось договориться о переносе противостояния с «Краснодаром», а «Уфе» — сыграть с «Тамбовом», даже несмотря на подозрения на COVID-19 среди футболистов. В то же время жёлто-синим пришлось задействовать на поле выпускников академии возрастом от 16 до 19 лет. Как итог — поражение со счётом 1:10, ставшее одним из крупнейших в истории чемпионатов России.

Именно в этот момент и зародился конфликт между «Ростовом» и РПЛ, разгореться которому помог Карпин. После ничьей с «Оренбургом» в 28-м туре он привёл знаменитую цитату экс-тренера сборной России Анатолия Бышовца об отсутствии «предела человеческой мерзости», а также назвал лигу Роспотребнадзор-чемпионатом. Прядкин возмутился подобным высказыванием и потребовал разобрать его на очередном заседании комитета по этике.

В ответ Карпин посмеялся над просьбой Прядкина: «Ух ты! Оказывается, у нас есть президент РПЛ, который заботится об имидже Российской премьер-лиги». Комитет по этике счёл подобные заявления специалиста неподобающими и оштрафовал его на 100 тыс. рублей. При этом сам наставник не явился на заседание, а его интересы представлял адвокат.

После этого могло показаться, что конфликт пошёл на убыль. В начале сезона стороны не обменивались взаимными упрёками, но временное затишье прервала пресс-служба ростовчан. По информации «РБ-Спорт», лига устроила голосование среди клубов, которое должно было определить лучших — футболиста, тренера и команду прошлого сезона, а также лауреатов в номинациях «Надежда» (лучший молодой игрок возрастом до 21 года) и «За вклад в развитие футбола». В последней из них «Ростов» проголосовал за Прядкина, что многие пользователи соцсетей восприняли как жестокую иронию.

Стоит признать, что напряжённость в отношениях между «Ростовом» и Прядкиным не только существует, но и наносит серьёзный ущерб имиджу Российской премьер-лиги. Неудивительно, что многие поспешили раскритиковать главу РПЛ за отсутствие реакции на ситуацию вокруг матча с «Ротором».

Тем примечательнее, что ни одна из сторон не предпринимает попыток погасить конфликт. Хотя это пошло бы на пользу как РПЛ, так и «Ростову». Лига перестала бы терпеть имиджевые потери из-за междоусобицы с одним из сильнейших клубов страны, а жёлто-синие — тратить время и силы на пикировки.