Бразильский «аналог» Влашича, чемпион России из «Порту» и любимчик Конте: кем усилились «Зенит», «Локомотив» и «Спартак»

На прошедшей неделе лидеры РПЛ совершили три громких трансфера. «Спартак» взял в аренду защитника «Челси» Виктора Мозеса, «Локомотив» приобрёл форварда «Порту» Зе Луиша, уже становившегося чемпионом России в составе красно-белых, а «Зенит» оформил сделку с участием хавбека «Спортинга» Вендела. Чем объясняется приглашение этих футболистов и какую пользу они могут принести своим новым командам — в материале RT.

Вендел («Спортинг» — «Зенит»)

Сумма трансфера: €20,3 млн (по информации Transfermarkt)

Действующий чемпион России постарался максимально укрепить состав в преддверии выступления в Лиге чемпионов. Летом активно ходили слухи о том, что «Зенит» намерен приобрести качественного исполнителя в середину поля и всерьёз рассматривает возможность покупки хавбека ЦСКА Николы Влашича. Однако с армейцами договориться не удалось, после чего петербуржцы переключились на европейский рынок. Там их выбор остановился на Венделе — талантливом 23-летнем полузащитнике, способном закрыть сразу три позиции в центре.

Последние два с половиной сезона бразилец провёл в лиссабонском «Спортинге», где успел неплохо зарекомендовать себя. Так, в прошлом cезоне он провёл 28 матчей в чемпионате Португалии и вошёл в число лидеров коллектива по нескольким важнейшим показателям. Так, по количеству успешных обводок в среднем за матч (1,5) он занял четвёртое место, а по числу ключевых передач (1,1) стал седьмым.

Также по теме Скрытый резерв: как Антон Миранчук преобразился после отъезда брата в «Аталанту» Неудачная игра в прошлом сезоне и потеря места в основном составе «Локомотива» заставили многих усомниться в способностях Антона...

По своим функциям Вендел действительно немного схож с Влашичем. Он способен выступать в роли волнореза (пусть 1,1 отбора в среднем за игру в сезоне-2019/20 не слишком ярко свидетельствуют об этом), протащить мяч до чужой штрафной, после чего исполнить дальний удар либо тонкую передачу в штрафную.

Тот же спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта охарактеризовал бразильца как «очень работоспособного футболиста», а также отметил, что его стиль игры больше всего подходит под амплуа «бокс-ту-бокс». В петербургском коллективе эти функции исполняет Магомед Оздоев, которому приход новичка грозит переводом в запас. Россиянин неплохо смотрится в клубе, но скорее специализируется на оборонительных действиях, а впереди не так полезен.

Таким образом, приобретение Вендела можно объяснить желанием «Зенита» прибавить как при переходе из обороны в атаку, так и в позиционных наступлениях. Бразилец вполне может обыграть соперника один в один и создать остроту у чужих ворот. В этом он заметно превосходит того же Оздоева или Кузяева, в разное время появлявшегося в центре поля.

Тем не менее в Португалии неоднозначно отнеслись к трансферу Вендела в «Зенит». Во-первых, вопросы вызывает более чем солидная сумма компенсации за переход бразильца, которая составила €20,3 млн. И это не считая €4 млн, которые лиссабонский клуб может получить в виде бонусов. При этом президент «Лейрии» Александр Толстиков выразил мнение, что в нынешних условиях петербуржцам было бы очень сложно купить игрока за меньшие деньги.

Во-вторых, далеко не все уверены в том, что полузащитник уже сейчас готов приносить пользу в ключевых матчах. Тот же Толстиков выразил сомнение, что Вендел уже созрел для решения серьёзных задач, а также упомянул о нестабильности бразильца. С этим согласился и бывший защитник сборной Португалии Паулу Футре, охарактеризовавший футболиста выражением «ни рыба ни мясо».

Зе Луиш («Порту» — «Локомотив»)

Сумма трансфера: €7 млн

Если «Зенит» нуждался в усилении центральной оси, то «Локомотиву» было необходимо добавить исполнителя в атакующую. Фёдор Смолов так и не смог найти себя в стане железнодорожников, Эдер с каждым годом смотрится всё более неубедительно, а на Виталия Лисаковича пока вряд ли можно делать серьёзную ставку. В связи с этим красно-зелёные пытались организовать приезд в Россию серебряного призёра чемпионата мира 2018 года Марио Манджукича, но в последний момент трансфер сорвался и в итоге взяли экс-нападающего «Спартака» Зе Луиша.

Последний год стал не самым удачным в карьере форварда из Кабо-Верде, хотя поначалу его будущее в Португалии казалось более чем перспективным. В шести первых матчах за «Порту» Луиш отметился шестью голами, половину из которых оформил во встрече с «Виторией Сетубал», но после этого последовала чёрная полоса, продлившаяся вплоть до его ухода из стана «драконов». За оставшееся время он забил всего четырежды, а летом и вовсе практически не играл. Причиной тому во многом стали мышечные травмы, серьёзно выбившие футболиста из игрового ритма.

На данный момент Луиш пребывает не в лучшей форме, а его «сухая» серия длится уже более восьми месяцев. Да, часть из них пришлась на перерыв из-за пандемии коронавируса, но это лишь немного скрашивает ситуацию. В последний раз он забивал скромному «Академико Визеу» в полуфинале Кубка Португалии 12 февраля 2020 года.

Что самое важное, у Луиша заметно снизился показатель выигранных верховых единоборств, а ведь именно этим он славился во время выступления в РПЛ. Если в последнем сезоне в «Спартаке» он оказывался сильнее в 2,7 дуэли на втором этаже в среднем за матч, а в чемпионском и вовсе в 3,8, то в «Порту» брал верх всего в 2,4 дуэли.

С учётом вышесказанного покупка Луиша вряд ли могла считаться приоритетной для «Локомотива», что подтвердил и сам главный тренер Марко Николич. По его словам, в первую очередь в клубе были заинтересованы в приглашении Манджукича, а к кандидатуре Зе обратились уже после неудачи в переговорах с хорватом. Но в условиях нехватки средств и скорого закрытия трансферного окна успехом можно считать сам факт подписания контракта с форвардом высокого класса.

Что касается перспектив Луиша в «Локомотиве», то эксперты считают их весьма благоприятными. Так, бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко признался, что был приятно удивлён трансфером форварда, и отметил, что тот будет полезен железнодорожникам. С ним согласился и известный агент Паулу Барбоза. По его словам, весомым преимуществом Зе станет отсутствие необходимости адаптироваться к новому чемпионату. При этом он заявил, что считает африканца более классным игроком, чем Эдер.

Если говорить о месте в составе, Луиш вполне может сыграть как роль единственного форварда, так и выйти в паре с Фёдором Смоловым. В нынешнем сезоне Николич уже пробовал действовать по схеме с двумя чистыми нападающими, но Эдер не очень справился со своими обязанностями. Возможно, Зе будет успешнее, ведь ранее он уже демонстрировал свою способность действовать в подыгрыше с техничным напарником.

Виктор Мозес («Челси» — «Спартак»)

Сумма трансфера: бесплатная годичная аренда с правом выкупа за €10 млн (по информации «Спорт-Экспресса»)

Переход Виктора Мозеса также обусловлен серьёзными кадровыми проблемами и является скорее латанием дыр, чем планомерным усилением состава. На протяжении последних месяцев в прессе регулярно говорилось о том, что «Спартак» нуждается в приобретении правого крайнего защитника на замену Николаю Рассказову. Тот отказывался продлевать контракт с клубом, вследствие чего потерял место в составе. А на его позиции был вынужден выступать номинально центральный хавбек Роман Зобнин. Пусть у футболиста сборной России это получалось более чем успешно, долго это продолжаться не могло. По словам главного тренера Доменико Тедеско, сам игрок отчаянно желал вернуться в среднюю линию, ведь именно там он чувствовал себя наиболее комфортно.

За последние несколько недель в СМИ фигурировали фамилии целого ряда возможных кандидатов на роль правого защитника «Спартака», но каждый из них отказывался от переезда в Москву. Кенни Тете, Кенни Лала, Брандон Соппи, Серж Орье и Эльсеид Хюсай поочерёдно отвергли предложения красно-белых, после чего появился вариант с Виктором Мозесом.

Если исходить из тактической схемы, то нигериец кажется идеальным кандидатом для «Спартака». Мозес отлично обучен игре на позиции правого латераля в схеме с тремя центральными защитниками и является одним из любимчиков Антонио Конте. Под его руководством он сначала засветился в «Челси», а затем и в «Интере», где провёл прошлый сезон на правах аренды. С учётом того, что Тедеско с большим уважением относится к итальянцу и считает его примером для подражания, подписание Виктора кажется вполне логичным.

Если верить бывшему президенту «Локомотива» Илье Геркусу, «Спартак» был заинтересован в приглашении Мозеса ещё год назад, но тогда сделку не удалось осуществить. Занимающееся делами игрока агентство Wasserman было готово поспособствовать его переезду в Москву, но на тот момент генеральный директор красно-белых Томас Цорн не смог убедить руководство клуба в необходимости приобретения футболиста.

Что касается навыков, то даже в 29 лет Мозес очень хорош в атаке и способен как обострить игру с помощью своевременной передачи, так и прорваться к воротам с помощью дриблинга и высокой скорости. В прошлом сезоне он провёл 12 неполных матчей в Серии А (416 минут), в течение которых успел отметиться пятью голевыми передачами.

В обороне же всё обстоит гораздо сложнее. По ходу своей карьеры Мозес не всегда был готов выполнять свои обязанности в защите и зачастую не очень охотно возвращался на свою половину после атак. В прошлом сезоне футболист «Интера» совершал по 0,3 отбора в среднем за игру в Серии А, но при этом не оформил ни одного перехвата. В Лиге Европы показатели выше (0,6 и 1,0 соответственно), но и их сложно назвать выдающимися.

Именно это насторожило комментатора «Матч ТВ» Георгия Черданцева, выразившего недоумение решением «Спартака» остановиться на кандидатуре Мозеса. По его словам, успех нигерийца в «Челси» был обусловлен наличием в опорной зоне Н’Голо Канте и Неманьи Матича, что лишь подтверждается его не самым ярким выступлением в Италии. При этом бывший тренер «Химок» Дмитрий Гунько считает, что Виктор не повторит судьбу Андре Шюррле и сможет адаптироваться в составе десятикратных чемпионов России.