В «Спартаке» допустили, что Мозес может дебютировать за команду в матче с «Химками»
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«Возможно ли, что мы его увидим уже в матче с «Химками»? Возможно. Почему нет? С ним работали на удалёнке наши тренеры. Всё было под контролем. Физическое состояние у него нормальное», — цитирует Газизова Sport24.
Матч «Химки» — «Спартак» состоится 17 октября в Химках. Начало — в 19:00.
«Спартак» арендовал Мозеса до конца текущего сезона с правом выкупа.
Мозес выступал за «Челси» с 2012 года, но большую часть этого времени провёл в аренде. Вторую половину прошлого сезона футболист защищал цвета миланского «Интера», за который провёл 20 матчей и отдал пять результативных передач. С 2012 по 2018 год он играл за сборную Нигерии.
Ранее гендиректор «Спартака» заявил, что переход Мозеса был согласован с Тедеско.