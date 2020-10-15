В «Спартаке» допустили, что Мозес может дебютировать за команду в матче с «Химками»

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Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов допустил, что полузащитник Виктор Мозес может дебютировать за команду в матче 11-го тура Российской премьер-лиги с «Химками».
В «Спартаке» допустили, что Мозес может дебютировать за команду в матче с «Химками»
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Возможно ли, что мы его увидим уже в матче с «Химками»? Возможно. Почему нет? С ним работали на удалёнке наши тренеры. Всё было под контролем. Физическое состояние у него нормальное», — цитирует Газизова Sport24.

Матч «Химки» — «Спартак» состоится 17 октября в Химках. Начало — в 19:00.

«Спартак» арендовал Мозеса до конца текущего сезона с правом выкупа.

Мозес выступал за «Челси» с 2012 года, но большую часть этого времени провёл в аренде. Вторую половину прошлого сезона футболист защищал цвета миланского «Интера», за который провёл 20 матчей и отдал пять результативных передач. С 2012 по 2018 год он играл за сборную Нигерии.

Ранее гендиректор «Спартака» заявил, что переход Мозеса был согласован с Тедеско.

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