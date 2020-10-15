Гендиректор «Спартака» заявил, что переход Мозеса был согласован с Тедеско

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Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов заявил, что переход полузащитника Виктора Мозеса был согласован с главным тренером команды Доменико Тедеско.
Гендиректор «Спартака» заявил, что переход Мозеса был согласован с Тедеско
  • © РИА Новости / Константин Чалабов

«Мне кажется, очень хорошо, что Мозес теперь с нами. Для «Спартака» это усиление. Главное, что в первую очередь этот трансфер был согласован с Доменико Тедеско. Это была наша общая работа. Мы надеемся завтра увидеть Мозеса уже в Москве», — цитирует Газизова Sport24.

«Спартак» арендовал Мозеса до конца текущего сезона с правом выкупа.

Мозес выступал за «Челси» с 2012 года, но большую часть этого времени провёл в аренде. Вторую половину прошлого сезона футболист защищал цвета миланского «Интера», за который провёл 20 матчей и отдал пять результативных передач. С 2012 по 2018 год он играл за сборную Нигерии.

Ранее Мозес назвал «Спартак» одним из величайших клубов Европы.

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