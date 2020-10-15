Мозес назвал «Спартак» одним из величайших клубов Европы

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Новичок московского «Спартака» Виктор Мозес поделился эмоциями после своего перехода из лондонского «Челси».
Мозес назвал «Спартак» одним из величайших клубов Европы
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

«Всем привет! Очень рад переходу в «Спартак», это один из величайших клубов в Европе. Не могу дождаться встречи с новыми одноклубниками. Сезон обещает быть интересным. Вперёд, «Спартак», — сказал Мозес на видео, опубликованном в Instagram-аккаунте Teammosesmedia.

«Спартак» арендовал Мозеса до конца текущего сезона с правом выкупа.

Мозес выступал за «Челси» с 2012 года, но большую часть этого времени провёл в аренде. Вторую половину прошлого сезона футболист защищал цвета миланского «Интера», за который провёл 20 матчей и отдал пять результативных передач. С 2012 по 2018 год он играл за сборную Нигерии.

Ранее Шамиль Газизов заявил, что в «Спартаке» довольны подписанием Мозеса.

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