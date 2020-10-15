Газизов заявил, что в «Спартаке» довольны подписанием Мозеса

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал переход в команду полузащитника лондонского «Челси» Виктора Мозеса.

«Мы довольны, что Мозес с нами. Надеемся, что завтра он уже будет в Москве. Почему выбрали именно его? Вы увидите почему», — цитирует Газизова «Чемпионат».

Мозес выступал за «Челси» с 2012 года, но большую часть этого времени провёл в аренде. Вторую половину прошлого сезона футболист защищал цвета миланского «Интера», за который провёл 20 матчей и отдал пять результативных передач. С 2012 по 2018 год он играл за сборную Нигерии.

Ранее «Спартак» официально объявил об аренде футболиста «Челси» Мозеса.