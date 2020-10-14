Зе Луиш заявил, что не будет праздновать голы в ворота «Спартака» из уважения к фанатам

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Новичок московского «Локомотива» Зе Луиш рассказал, будет ли он праздновать забитые мячи в ворота своего бывшего клуба — «Спартака».
Зе Луиш заявил, что не будет праздновать голы в ворота «Спартака» из уважения к фанатам
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«Это жизнь, и мы делаем свою работу. В прошлом я отдавал всего себя «Спартаку», а теперь я в «Локомотиве». Я не буду праздновать голы в ворота красно-белых. Я очень уважаю клуб и фанатов, они меня очень любили. Конечно, постараюсь забить «Спартаку», как и любой другой команде. Но никаких празднований», — сказал Зе Луиш «Спорт-Экспрессу».

Зе Луиш перешёл в «Локомотив» из «Порту» 6 октября. Летом 2019 года португальский клуб приобрёл форварда у московского «Спартака» за €10,75 млн. В прошлом сезоне 29-летний нападающий принял участие в 31 матче за «Порту» и записал в свой актив десять забитых мячей и две голевые передачи.

Ранее Зе Луиш заявил, что пришёл в «Локомотив», чтобы снова стать чемпионом.

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