Зе Луиш: я пришёл в «Локомотив», чтобы стать чемпионом снова

Нападающий сборной Кабо-Верде по футболу Зе Луиш прокомментировал свой переход в московский «Локомотив».

«Локомотив» — большой клуб, поэтому думал недолго. Когда узнал об интересе «Локомотива», сразу сказал, что хочу присоединиться к большому клубу, который играет в Лиге чемпионов и каждый год борется за титул. Для меня важно именно это. Я профессионал. Куда бы я ни перешёл, я выкладываюсь на полную», — приводит слова Зе Луиша пресс-служба клуба.

Он отметил, что участие «Локомотива» в Лиге чемпионов стало одним из важных факторов в принятии решения о переходе.

«Я пришёл в «Локомотив», чтобы стать чемпионом снова. Каждый год я хочу быть чемпионом, потому что это большой клуб. Нужно ставить такие цели. Иначе мыслить нельзя», — добавил 29-летний форвард.

Зе Луиш перешёл в «Локомотив» из «Порту» 6 октября. Летом 2019 года португальский клуб купил форварда у московского «Спартака» за €10,75 млн. В прошлом сезоне 29-летний футболист принял участие в 31 матче за «Порту» и записал в свой актив десять забитых мячей и две голевые передачи.

За «Спартак» игрок выступал с 2015 по 2019 год. За это время он провёл 109 матчей, забил 35 мячей и отдал 23 результативных паса.

Ранее сообщалось, что Зе Луиш обратился к болельщикам «Локомотива» после прибытия в Москву.