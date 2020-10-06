Экс-форвард «Спартака» Зе Луиш стал игроком «Локомотива»

Форвард «Порту» Зе Луиш, известный в России по выступлениям за московский «Спартак», перешёл в столичный «Локомотив».

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников. 29-летний форвард сборной Кабо-Верде подписал трёхлетний контракт и будет выступать под номером 29.

Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 по 2019 год и помог московскому клубу стать чемпионом России — 2017. В прошлом сезоне за «Порту» форвард сыграл 32 матча, забил десять мячей и отдал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Спартака» Зе Луиш проходит медосмотр для «Локомотива».