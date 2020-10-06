Экс-форвард «Спартака» Зе Луиш стал игроком «Локомотива»
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Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников. 29-летний форвард сборной Кабо-Верде подписал трёхлетний контракт и будет выступать под номером 29.
Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 по 2019 год и помог московскому клубу стать чемпионом России — 2017. В прошлом сезоне за «Порту» форвард сыграл 32 матча, забил десять мячей и отдал две голевые передачи.
Ранее сообщалось, что экс-футболист «Спартака» Зе Луиш проходит медосмотр для «Локомотива».