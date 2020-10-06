СМИ: Экс-футболист «Спартака» Зе Луиш проходит медосмотр для «Локомотива»

Нападающий «Порту» Зе Луиш находится в Испании, где проходит медицинский осмотр для перехода в московский футбольный клуб «Локомотив».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», если в ходе обследования не будет выявлено никаких проблем, то 29-летний игрок подпишет контракт с железнодорожниками.

Зе Луиш перешёл в «Порту» летом 2019 года из московского «Спартака». В прошлом сезоне 29-летний футболист принял участие в 31 матче за португальский клуб и записал в свой актив десять забитых мячей и две голевые передачи.

За «Спартак» форвард игрок выступал с 2015 по 2019 год. За это время он провёл 109 матчей, забил 35 мячей и отдал 23 результативных паса.

Ранее Илья Геркус заявил, что Далер Кузяев не перейдёт в «Локомотив».