«Никаких претензий от УЕФА не возникло»: что известно о регистрации футболиста «Локомотива» Зе Луиша на Лигу чемпионов

История о том, что у «Локомотива» могут возникнуть проблемы при заявке новичка Зе Луиша на Лигу чемпионов, вызвала серьёзный резонанс. Как сообщил экс-президент клуба Илья Геркус, железнодорожники допустили ошибку, изначально не зарегистрировав футболиста в РПЛ. В стане красно-зелёных данную информацию опровергли и подчеркнули, что состав на главный еврокубок из 25 человек уже отправлен в УЕФА. Нападающий занял место Луки Джорджевича, которого отзаявили из-за лимита на легионеров.

«Специалисты из УЕФА подсказывают, что Зе Луиша никак не заявить на Лигу чемпионов»

Информацию о том, что у «Локомотива» могут возникнуть проблемы с заявкой на Лигу чемпионов новичка команды Зе Луиша, распространил в среду в своём Telegram-канале бывший президент клуба Илья Геркус. По его словам, железнодорожники, прежде чем заявить футболиста в еврокубок, должны были пройти через аналогичную процедуру в национальной лиге, то есть в РПЛ, но не сделали этого.

«Специалисты из УЕФА подсказывают, что Зе Луиша никак не заявить на ЛЧ. «Локомотив» ошибся с интерпретацией регламента», — написал Геркус.

И утром в среду нападающий, переехавший в Россию из «Порту», действительно отсутствовал в заявке клуба на официальном сайте лиги. Впрочем, в клубе сообщили, что сделали всё согласно регламенту.

«Зе Луиш заявлен на Лигу чемпионов. На самом деле, по регламенту турнира, футболист должен быть зарегистрирован в федерации, то есть в РФС (Российском футбольном союзе). Там он зарегистрирован. И сегодня в РПЛ Зе Луиш тоже, безусловно, будет заявлен», — приводит слова директора по связям с общественностью московской команды Кирилла Брейдо «Р-Спорт».

Подтвердил эту информацию и заместитель спортивного директора красно-зелёных Андрей Лосюк. Он подчеркнул, что все требования УЕФА при регистрации новичка были «Локомотивом» выполнены, и Союз европейских футбольных ассоциаций заявку команды на турнир принял.

«Сможет ли Зе играть в Лиге чемпионов? Надеемся. Если будет здоров и обойдётся без травм, то точно будет играть. 25 человек в заявке есть, никаких претензий к нам не возникло. Этот вопрос успешно решён», — цитирует Лосюка «Чемпионат».

В свою очередь председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что «не знает», кто такой Геркус.

«Я заявками не занимаюсь! Я не знаю, кто такой Геркус и какое отношение он имеет к клубу», — приводит слова Мещерякова Sport24.

«Заявляя игрока на ЛЧ, нужно до этого оформить его в РПЛ»

Впрочем, согласно информации СМИ, Зе Луиш действительно был заблаговременно оформлен в РФС. В УЕФА сообщили «Чемпионату», что футболист перед заявкой на еврокубок должен быть зарегистрирован именно в национальной футбольной ассоциации, то есть в РФС, а заявка в лиге роли не играет.

Также по теме Точечные усиления: «Локомотив» может подписать Кузяева и Зе Луиша перед Лигой чемпионов «Локомотив» заканчивает усиление к групповому этапу Лиги чемпионов. По данным СМИ, команда Марко Николича договорилась о подписании...

А ближе к вечеру среды профиль Зе Луиша появился и на официальном сайте РПЛ. При этом из состава «Локомотива» исчез черногорский нападающий Лука Джорджевич, который из-за тяжёлой травмы не выходил на поле почти год.

Это связано с тем, что согласно новому лимиту на легионеров в заявке клубов РПЛ на сезон может находиться не более восьми иностранцев, а в «Локомотиве» их с учётом новичка из Кабо-Верде стало девять. В свою очередь, Джорджевич уже признался, что продолжит карьеру в другой российской команде.

«Конечно, я знаю, что так должно произойти. Наверное, перейду в другую команду. Будет ли это российский клуб? Да. Но больше ничего не могу сказать», — рассказал футболист «РБ-Спорт».

При этом самого черногорца заявили за «Локомотив» только 19-го сентября вместо другого легионера узбека Жасурбека Жалолиддинова. Отзаявлен же черногорец был, согласно информации на официальном сайте РПЛ, якобы 6 октября, то есть ещё во вторник. Однако утром в среду он ещё находился в ростере красно-зелёных.

А ещё раньше в профиле футболиста датой отзаявки из «Локомотива» значилось 19 сентбря, хотя Джорджевич после этого трижды попадал в заявку на матчи РПЛ.

Обратил внимание на данную деталь и Геркус, который отметил, что дозаявка Зе Луиша и отзаявка Джорджевича произошла фактически задним числом.

«По результатам нашего кейса выяснилось, что, оказывается, Зе Луиша заявили вчера (просто забыли опубликовать или перепутали) и Джорджевича тоже отзаявили аж в сентябре. И тоже забыли. А сегодня, после небольшой шумихи, вспомнили. И на сайте РПЛ вдруг всё стало как надо. Теперь всё в порядке», — написал Геркус в Telegram.

Также функционер подчеркнул, что заявки РФС как таковой не существует.

«Любой, кто хоть раз заявлял профессионального футболиста, знает, что эта функция делегирована от ассоциаций в лиги. В нашем случае — от РФС в РПЛ. Заявляя игрока в ЛЧ, нужно до этого заявить его в РПЛ. Такой порядок. Заявка в РПЛ — это и есть заявка в РФС», — добавил Геркус.

29-летний Зе Луиш перешёл в «Спартак» из «Порту». В прошлом сезоне он провёл в составе португальской команды суммарно 31 матч, в которых забил десять мячей. При этом на протяжении четырёх лет (2015-2019) кабо-вердиец защищал цвета другого российского коллектива — «Спартака». За красно-белых форвард провёл 109 матчей во всех турнирах и забил 35 мячей.