В «Локомотиве» сообщили, что Зе Луиш уже заявлен для выступлений в ЛЧ
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«Все требования Союза европейских футбольных ассоциаций при заявке соблюдены. Зе Луиш в ней есть. Она официально оформлена, принята УЕФА и существует. Сможет ли Зе играть в Лиге чемпионов? Надеемся. Если будет здоров и без травм, то точно будет играть. 25 человек в заявке есть, никаких претензий к нам не было. Этот вопрос успешно решён», — приводит слова Лосюка «Чемпионат».
О подписании контракта с Зе Луишем было объявлено 6 октября.
Ранее Илья Геркус заявил, что «Локомотив» не сможет заявить Зе Луиша для выступлений в Лиге чемпионов.