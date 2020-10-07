В «Локомотиве» сообщили, что Зе Луиш уже заявлен для выступлений в ЛЧ

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Заместитель спортивного директора московского футбольного клуба «Локомотив» Андрей Лосюк прокомментировал информацию, что новичок команды, нападающий Зе Луиш, не может быть заявлен для участия в Лиге чемпионов УЕФА.
В «Локомотиве» сообщили, что Зе Луиш уже заявлен для выступлений в ЛЧ
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«Все требования Союза европейских футбольных ассоциаций при заявке соблюдены. Зе Луиш в ней есть. Она официально оформлена, принята УЕФА и существует. Сможет ли Зе играть в Лиге чемпионов? Надеемся. Если будет здоров и без травм, то точно будет играть. 25 человек в заявке есть, никаких претензий к нам не было. Этот вопрос успешно решён», — приводит слова Лосюка «Чемпионат».

О подписании контракта с Зе Луишем было объявлено 6 октября.

Ранее Илья Геркус заявил, что «Локомотив» не сможет заявить Зе Луиша для выступлений в Лиге чемпионов.

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